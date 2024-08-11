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馬來西亞青年取款被捕 自稱欠賭債被叫到台灣當詐欺車手
馬來西亞籍蘇姓男子自稱積欠數百萬賭債，被債主要求到台灣當詐欺車手抵債，昨天他在新北市鶯歌區，打算向被害婦人取款100萬元，被埋伏警方當場逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。
51歲蔡姓婦人6月輕信投資股票詐術，分6次匯款、3次面交，一共被騙570萬元，直到想領回獲利遭拒才驚覺上當，日前向三峽警分局二橋派出所報案，與警方合作佯稱再加碼投資100萬元，與詐騙集團相約在鶯歌某超商面交現金，逮到馬來西亞籍的21歲車手。
蘇男聲稱沉迷網路賭博遊戲，欠債台幣400多萬，被債主要求到台灣打工幫忙「取貨」，即可抵債。他6日下午抵台，被安排入住桃園市區某旅館、領取偽造的投資公司識別證和取款收據等物。
8日下午他第一次出任務，到新北市取款約100萬，按照指示放在指定地點便離去，由詐騙集團另外派人取走。10日再到鶯歌區取款時被逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，新北地方法院裁定羈押。
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