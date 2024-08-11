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台中華廈機械車位傳意外！駕駛「連人帶車」墜樓 卡地下二、三層間送醫
台中市西屯區精明路一棟華廈機械停車場在今天下午，傳出有車主在停車時，墜落地下二樓至三樓之間，消防局獲報後前往救援，在今天下午3時許，救出受困的陳姓駕駛，幸好僅有腰部疼痛、額頭割傷等傷勢，已送醫治療，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。
台中市消防局在今天下午3時許獲報，西屯區精明路華廈有人在停機械車位時墜落，消防局派遣中港、專責救護隊前往救援。
經查，陳姓男子（39歲）是在停機械車位時，連人帶車跌落，卡在地下二層、三層之間，消防人員通報機械停車場工作人員，協助斷電後，由消防人員員進入機械停車位後，將受困民眾救出，陳僅有腰部疼痛、額頭玻璃割傷、眼睛有睜不開等傷勢，已送醫治療，詳細案發經過，有待後續調查釐清。
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