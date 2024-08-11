高雄輕軌又被撞！男禁止左轉區駕車「輕吻」列車頭 車上乘客嚇一跳

高雄輕軌又被撞！66歲林姓男子今天下午2時52分許駕Toyota轎車行經三民區大順路與日全路口，因當地路段是輕軌行經的禁止左轉區，林男未注意直接左轉，31歲列車蔡姓司機來不及反應，當場撞上林的轎車，致列車頭和轎車車門輕微毀損，幸無人受傷。

輕軌遭撞的意外事故發生後，列車上乘客虛驚一場，轄區三民二警分局警方獲報趕抵現場警戒並指揮交通。

警方指出，林男在禁止左轉區卻左轉撞上輕軌，已違反道路交通管理處罰條例「汽機車駕駛人聽見大眾捷運系統車輛聲號或燈光，不依規定避讓」，以及「駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示行駛」的規定，可分別開罰600元至1800元的罰鍰。造成輕軌列車的損害則由高捷提出求償。

林姓男子今下午2時52分許駕車行經三民區大順路與日全路口禁止左轉區卻左轉，撞上輕軌列車，致列車頭和轎車車門輕微毀損，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝