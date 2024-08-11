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桃園復興山區6旬婦溯溪踩石跌倒 尾椎受傷救援3小時

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

基隆市63歲周姓女士與友人一行25人，昨天揪團前往桃園市復興區寶里苦溪戶外溯溪，周女途中不慎踩石跌倒，造成尾椎受傷無法行走，友人攙扶協助及向119求助，消防局第4大隊今天表示，救援人員趕到初步治療處置後，利用長背板和繩索搬運至台7線道路，由救護車送醫後轉送北部醫院繼續治療。

消防局第4大隊表示，周女與友人參加25人揪團，前往復興區高義里寶里苦溪溯溪遊玩，一行人搭車前往台7 線，沿石路走400公尺至寶里苦溪，溯溪至中午途中，周女不慎跌倒尾椎受傷疼痛，無法動彈，友人攙扶背負協助朝台7線走出。

巴陵分隊據報出動救護人員8人前往救援，救護人員進入溯溪地點，與周女會合初步治療處理，再合力將周女利用繩索、背板搬運出溪谷救援，花費3小時將周女搬運至台7線道路，再由救護車送醫治療，周女因尾椎受傷住院治療，之後轉送北部醫院由家人照顧住院治療，沒有生命危險，救護人員完成任務。

周女至復興區寶里苦溪戶外溯溪不慎跌倒，尾椎受傷無法行走，消防救護人員搬運救援。圖／消防局提供
周女至復興區寶里苦溪戶外溯溪不慎跌倒，尾椎受傷無法行走，消防救護人員搬運救援。圖／消防局提供
周女至復興區寶里苦溪戶外溯溪不慎跌倒，尾椎受傷無法行走，消防救護人員搬運救援。圖／消防局提供
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周女至復興區寶里苦溪戶外溯溪不慎跌倒，尾椎受傷無法行走，消防救護人員搬運救援。圖／消防局提供
周女至復興區寶里苦溪戶外溯溪不慎跌倒，尾椎受傷無法行走，消防救護人員搬運救援。圖／消防局提供
周女至復興區寶里苦溪戶外溯溪不慎跌倒，尾椎受傷無法行走，消防救護人員搬運救援。圖／消防局提供

基隆 救護車 桃園 溯溪

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