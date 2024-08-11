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女警上班突離所失聯1小時 員警連環叩找到人竟是這原因

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警六分局1名女警昨晚服勤到一半，晚間近9點未請假離開金華派出所，所內員警一直聯絡不上人，直到1小時後確認她已返家。外傳女警離所返家是因受理1起500萬元詐騙案，不滿遭所長催促責難她未調閱監視器；台南市警六分局回應表示，調查此事件並無不當言詞管教問題，針對女警10日晚間未請假離出派出所勤務缺失，將依相關規定處理。

據了解，該名女警到金華派出所服務約6個月，本月10日下午2點服勤至11日凌晨1點，但她卻在10日晚間近9點時不知去向，同事一直未能聯絡上她，所長在擴大臨檢勤前教育時發現，原本應該一起服勤的女警於8點55分已離開派出所，立即向分局報告並持續撥打電話聯繫及通知其家屬，最後在10點多確認女警已安全返回住所。

據悉，女警10日下午受理一件詐騙案件，由於被害人有提供車手影像，所長晚間7點多詢問受理女警有無調閱監視器釐清？女警稱還沒調閱，所長考量女警11日輪休，告知將由所內其他員警協助調閱。女警當下情緒相當低落，直接歸還裝備，近9點從警所後門離開。

「女警無故離所，是否涉及曠職？」警方表示，女警10日均正常出退勤，是到了晚間9點才發生未經請假離所的勤務缺失，並不是沒來服勤，後續由人事室依相關規定處理。

台南市警六分局說，各類案件要求員警務必依規定受理，並鼓勵員警認真調查偵辦，確保民眾權益，昨晚事件發生後，第一時間也是優先確認女警安全無虞，對於該名女警將啟動輔導關懷，並協助所長加強雙方溝通。

台南市警六分局金華派出所女警昨天上班突離所失聯1小時，員警連環叩後找到人。圖／本報資料照片
台南市警六分局金華派出所女警昨天上班突離所失聯1小時，員警連環叩後找到人。圖／本報資料照片

台南 女警 監視器

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