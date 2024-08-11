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計程車運將不爽夜店前被亂甩門 掏折疊刀「嚇嚇人」...濺血後逃逸
鄭姓男子日前搭計程車要回家，中途請司機在北市大安區某夜店前停等，要讓朋友一起搭乘，計程車司機不耐久候，又認為鄭男關門聲太大聲，雙方爆發口角，司機不爽，掏出身上的折疊刀劃傷鄭男臉部、腿部，濺血後開車逃逸，警方循線找到他，依傷害罪函送法辦。
大安警方上月29日凌晨6點多獲報，忠孝東路四段某夜店前濺血，警力趕到時涉嫌人已經離去，徒留受傷的鄭男（26歲）和他友人劉男（27歲）、巫女（26歲）。
鄭男供稱，叫了計程車請司機在夜店前等候朋友，才等五分鐘左右，司機突然稱「我不載了，不算你們車錢你下車」，自己不知什麼情況跟他理論，在車外爆發口角，孰料對方掏出折疊刀揮舞，臉部、右腿都被劃傷流血，司機趁隙開車離去。
警方透過被害者提供的車牌號碼以及監視器畫面，循線找到計程車車行，釐清出駕駛身分是戰男（58歲），在8月8日父親節這天將他逮獲到案；戰男稱，對方亂甩門又不知道夜店下來的朋友會不會醉醺醺，才「不收錢要離開」，孰料他突然動手推擠，掏出折疊刀要嚇嚇他，警詢後被依傷害罪函送法辦。
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