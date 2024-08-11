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新竹20多歲孕婦臨盆在即 倒臥浴室大出血送醫不治

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣20多歲楊姓孕婦懷孕30多周即將臨盆，本月5日卻被丈夫發現在浴室內暈倒，且下體大量出血緊急送醫，但經過搶救後仍不治身亡，醫院初步研判楊婦死因為突發疾病所致，但因家屬為求慎重，另報請檢警相驗。據了解，楊婦疑因娠尿蛋白過高導致突發高血壓，造成心臟麻痺死亡，檢警已排除外力介入。

據了解，楊婦懷孕屆滿38周，距離預產期只剩3天。楊婦本月5日清晨6時許被丈夫發現在浴室內暈倒，下體還大量出血。丈夫立即撥打119將妻子送醫，但經搶救後仍不治身亡，胎中孩兒也沒保住，醫院也開立自然死亡證明書。

不過由於家屬為求慎重，報請檢警相驗。法醫發現，楊婦身上無明顯外傷，已排除外力介入，且根據醫院檢查發現，楊婦妊娠尿蛋白過高，最終判定為自然死亡，家屬無意見，不另安排解剖。

丈夫 懷孕 浴室

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