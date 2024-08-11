板橋新埔站前車輛撞分隔島 駕駛撿東西肇禍驚險畫面曝

新北市捷運新埔站前今天上午驚傳車禍。42歲胡姓男子上午10時許開車沿板橋區文化路往台北方向行駛，行經民生路口時因低頭撿東西分心，車輛發生偏移直接撞上中央分隔島，整輛車騎上分隔島後動彈不得，胡男一度受困車內。救護人員趕抵發現胡男手腳輕微擦挫傷並無大礙立即將他送醫，車禍原因仍待警方釐清。

據了解，海山警方今天上午10時許接獲報案，在捷運新埔站4號出口前文化路上發生車禍，駕駛還受困車內。警方與消防人員獲報趕抵，發現1輛轎車撞上中央分隔島，所幸駕駛胡姓男子手腳輕微擦挫傷，送往亞東醫院治療後已無大礙，警方對胡男進行酒測，發現他酒測值為0並未喝酒。