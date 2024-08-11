詐欺涉案少年增2倍 新北警局：強化查緝 6成來自他轄

詐騙案件充斥，新北市審計處指出，全台詐騙案件逐年攀升，新北查獲涉入詐欺案件少年人數，從2021年121人、2022年190人，2023年竟高達363人，3年成長2倍之多，質疑新北打詐成效。新北市警局強調，363人是新北警方「查獲」人數，約有6成來自其他縣市，少年隊除與教育局合作加強學生輔導強化法治觀念，更對利用少年犯罪的集團建請院、檢加重其刑。

內政部警政署統計，國內從2020年至2022年詐欺案件數量分別是2.3萬件、2.47 萬件及 2.95 萬件，遭詐騙財產損失金額更急遽增至73億餘元。

新北審計處說，新北市配合中央政府打擊詐欺犯罪政策，在2022年10月成立「新北市詐欺防制辦公室」，並與各局處成立 「新北打詐隊」，共同辦理反詐騙宣導，不過新北2020年至2022年般詐欺案件數量分別為2937件、3419件及4369件，財產損失金額分別為5億6530萬餘元、7億9324萬餘元及13億2259萬餘元，整體詐欺案及財損金上升。

其中新北市查獲涉入詐欺案少年，從2021年121人、2022年190人，2023年高達363人，3年成長2倍之多，應持續結合社群網絡資訊平台等少年易接觸管道宣導，而針對高風險少年，除由學校端介入輔導，應整合家庭、教育、社政、衛生等單位，降低觸法風險。

新北市警局表示，少年涉入詐欺人數，去年363人是新北警「查獲」人數，粗估約有六成是他轄少年來新北犯案被查獲。

市警局說，新北市查獲成年、少年車手較多，是因新北警詐欺防制辦公室針對轄內發生詐欺提款案件均積極管考分局偵辦進度，並整合跨分局案件情資，以拘提方式強勢查緝到案，新北市不僅車手被拘提率較高，車手被羈押率也是六都最佳。

市警局分析，少年詐欺案件常見是詐欺車手、提供人頭帳戶與網路購物詐欺，主要是同儕介紹一個拉一個，以及網路社團內的偏門求職或打工，少年隊持續與教育局合作加強學生輔導，強化基本法治觀念。

近年愈來愈多犯罪集團利用少年刑責較輕，吸收無知少年加入犯罪集團，新北市長侯友宜也宣示過對於這些集團應該要加重刑責，新北市警局說，查獲利用少年犯罪，各分局均會以「少年事件處理法」或「組織犯罪防制條例」內「加重其刑二分之一」規定移送，並請院檢從重量刑；目前打詐四法已通過施行，會利用「詐欺犯罪危害防制條例」對詐騙集團及詐欺犯罪重懲。

「第一線跑斷腿、中央扯後腿」國民黨新北市議員江怡臻指出，詐騙案件光靠第一線員警執法絕對不夠，案件這麼多，代表新北警方非常努力查緝抓人，侯友宜市長參選總統時就曾說過，詐騙必須從源頭阻斷，金融案件更需中央跨部會處理，否則抓了這麼多人，最後都被放掉或輕判，又回鍋繼續從事詐騙，最後損失的還是善良的一般老百姓。

民進黨新北市議員黃淑君指出，詐騙案件愈來愈多元，青少年在求職上遇到的詐騙也愈來愈多，辦公室也曾接獲家長帶著孩子來諮詢，對老闆要孩子交出帳戶、提款卡密碼沒有任何警覺，加上基層勞工不敢反抗，最後成了共犯。