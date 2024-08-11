疑不滿小孩子吵鬧 男子當街將小孩拉下機車丟包

台南市有網友爆料，有名男子昨晚騎機車行經台南市東區東門路三段，疑因不滿小孩子吵鬧，將小孩拉下機車丟於路邊後，騎至路口觀看小孩；轄區台南市警一分局今天說，警方經查未接獲民眾報案紀錄，現正積極沿路調閱相關監視器影像，查明了解全案是否有不當管教情事。

網友將相關影片PO上社會事新聞影音臉書群組，指稱昨晚約7點多，在台南市東區東門路三段「台南虎爸」騎機車當街將兒子拉下路邊丟包，引起網友議論這樣做太危險了。

台南市警一分局說，10日晚上在台南市東區東門路三段，有民眾當街將小孩拉下機車丟於路邊情事，警分局經查未接獲民眾報案紀錄，現正積極調閱相關監視器影像，查明案情中。