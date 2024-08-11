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疑不滿小孩子吵鬧 男子當街將小孩拉下機車丟包

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市有網友爆料，有名男子昨晚騎機車行經台南市東區東門路三段，疑因不滿小孩子吵鬧，將小孩拉下機車丟於路邊後，騎至路口觀看小孩；轄區台南市警一分局今天說，警方經查未接獲民眾報案紀錄，現正積極沿路調閱相關監視器影像，查明了解全案是否有不當管教情事。

網友將相關影片PO上社會事新聞影音臉書群組，指稱昨晚約7點多，在台南市東區東門路三段「台南虎爸」騎機車當街將兒子拉下路邊丟包，引起網友議論這樣做太危險了。

台南市警一分局說，10日晚上在台南市東區東門路三段，有民眾當街將小孩拉下機車丟於路邊情事，警分局經查未接獲民眾報案紀錄，現正積極調閱相關監視器影像，查明案情中。

警方呼籲，兒少管教如有不當情事，可能會涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定。民眾若有發現相關狀況請即時撥打報案電話110舉報，以保障兒少權益和安全。

台南市有網友爆料，有名男子昨晚騎機車行經台南市東區東門路三段，疑因不滿小孩子吵鬧將小孩拉下機車丟於路邊，轄區警方已展開追查。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書群組
台南市有網友爆料，有名男子昨晚騎機車行經台南市東區東門路三段，疑因不滿小孩子吵鬧將小孩拉下機車丟於路邊，轄區警方已展開追查。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書群組

台南 小孩

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