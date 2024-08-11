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影／特斯拉牌照被吊扣回不了家 網購假車牌被新莊警法辦
1名唐姓男子因車輛號牌被吊扣，自稱沒牌無法通過住家停車場的自動辨識系統，於是上網訂購偽造牌號懸掛，前天他開車在新北市三重區被警方攔下開罰、扣牌，並依偽造特種文書罪嫌移送地檢署偵辦。
新莊警分局員警前天下午2時許，在三重、新莊交界的重新路五段，發現1輛特斯拉休旅車懸掛的車牌，已被註記為「吊扣」，便追上前攔車，發現是偽造牌號。
原來34歲唐姓男子日前違規載客違反公路法，牌號於今年6月遭吊扣，便上網訂製2面假車牌代替使用。他說因為住家停車場使用車牌辨識系統，沒掛車牌無法進出。
最後唐男因行使偽造號牌，依違反道路交通管理處罰條例第12條舉發，可處3600元以上1萬0800元以下罰鍰，並禁止行駛、查扣2個假牌號，此外並依偽造特種文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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