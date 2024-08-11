土城男隨機向路人借錢加油 網友傻眼：他騎電動車耶

借錢哥出沒！新北市土城區近日出現1名男子，在金城路上隨機向民眾表示要去北投上班但沒錢，央求借錢給他加油。男子遭拒絕之後轉身離去，不料竟走向停在路旁的電動自行車，隨即騎車揚長而去，讓網友當場傻眼，事後在臉書社團PO文提醒民眾注意。土城警方表示目前尚未接獲報案，將加強巡邏釐清男子動機。

有網友昨天在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」PO文表示，與兒子走在金城路三段準備回家正在等紅綠燈時，1名男子上前表示他要去北投上班沒有錢，要加我的賴會再還我，然後借他油錢。網友當面拒絕之後，男子竟往停在路旁的機車走去隨即騎走。網友仔細一看竟發現男子騎乘電動車。網友隨後又發現該名男子竟又騎到公車站找其他人借錢，行徑令人傻眼。