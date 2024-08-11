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大樓停車場轎車冒煙 竟是代駕未熄火讓酒醉男睡覺造成

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區北安路2段1處集合住宅大樓地下停車場，今天上午驚傳有汽車冒煙失火，消防人員趕到時發現是1輛轎車引擎過熱冒煙，車內有1名男子、意識清醒。警、消人員了解得知汽車會過熱冒煙，竟是男子喝酒後請1名代駕者幫忙把車子開到大樓地下停車場後，代駕未把車子熄火、關上門窗後，讓子男獨自在持續發動的車子裡面睡覺造成。

據了解，這處住宅大樓的地下停車場因汽車冒煙觸動警鈴，大樓住戶與管理人員分別向消防局救災救護指揮中心報案，消防局派出第六大隊與安南、和緯等多個分隊，共14車、31名消防人員前往搶救。

消防人員發現是1輛未熄火的白色BMW轎車冒煙，並且看到車內有1名男子，消防人員呼喊男子打開車門並將車子熄火，冒煙情況逐漸消失，未波及到其他車輛與大樓公共設施。檢視車子前引擎室疑是引擎過熱冒煙。

搶救人員詢問車內的連姓男子，得知連男昨晚喝酒後請1名代駕者幫忙把車子開回家，代駕把BMW轎車開到該大樓地下停車場後，見連男呼呼大睡，且叫也叫不醒，代駕未把車子熄火、關上門窗後，讓連男獨自在持續發動的車子裡面睡覺。

直到今天上午8點許，引擎一直發動的這輛BMW轎車，引擎疑過熱冒出陣陣煙霧，嚇得住戶與管理員以為汽車冒煙失火，趕緊報案，結果竟是誤會一場。

台南市安南區一處大樓地下停車場驚傳BMW轎車不斷冒煙，消防人員發現是引擎持續發動過熱導致。圖／民眾提供
台南市安南區一處大樓地下停車場驚傳BMW轎車不斷冒煙，消防人員發現是引擎持續發動過熱導致。圖／民眾提供
台南市安南區一處大樓地下停車場驚傳BMW轎車不斷冒煙，消防人員到場後發現竟是男子喝酒後請1名代駕者幫忙把車子開到大樓地下停車場後，代駕未把車子熄火、關上門窗後，讓男子獨自在持續發動的車子裡面睡覺造成。圖／民眾提供
台南市安南區一處大樓地下停車場驚傳BMW轎車不斷冒煙，消防人員到場後發現竟是男子喝酒後請1名代駕者幫忙把車子開到大樓地下停車場後，代駕未把車子熄火、關上門窗後，讓男子獨自在持續發動的車子裡面睡覺造成。圖／民眾提供

BMW 停車場 消防人員

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