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綠點子國際發明暨設計競賽 台南消防團隊勇奪7金2銀3銅

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

今年第6屆綠點子國際發明暨設計競賽在台南嘉南藥理科技大學舉行，舉行，吸引來自台灣、美國、越南、泰國、日本、韓國及新加坡等國家前來參加，共計167件作品參賽，評審團由18位國際知名大學教授組成，台南市消防局研發團隊推出12項作品參賽，共囊括7金2銀3銅、交通部領航盃銅牌與評審團特別獎等大獎，成績傲人。

台南市消防局大隊長邱淵明率領「創新研發小組成員」、婦女中隊中隊長陳淑貞、中信金融管理學院校長施光訓及總務長王榕藝、台灣希望創新公司董事長黃麗如等產官學研共同合作，於前天推出12件作品參賽，全數獲獎，深獲評審肯定。

獲獎作品依序為：「水霧通風滅火裝置」、「創意宣導護身符」、「多用途全方位防護背心」榮獲鈦金獎；「科技滅火英雄」、「消防寶寶扭蛋機」、「移動式防護炮塔」、「甦醒球/注射針固定裝置」榮獲金獎；「多功能救災無人機」、「移動式氧氣供應系統」榮獲銀獎；「淹浸水槽滅火裝置」、「互動式AI救助手」、「火場自救阻燃門框」榮獲銅獎，合計榮獲最高榮譽3鈦金獎、4金獎、2銀獎、3銅獎及特別獎。

婦宣中隊長陳淑貞說，平時感覺台南消防團隊的研發能量真的很強大，此次帶著婦宣姊妹也一起參與，深深體會到消防局團隊的士氣，透過警義消人員合作創造佳績，有效提升機關形象及同仁團隊默契，研發期間歷經千辛萬苦的討論與設計，推出「科技滅火英雄、消防寶寶扭蛋機、婦宣寶寶護身符、英雄麵」等，強化宣導的趣味性，讓民眾更加瞭解及提升宣導的接受度。

市長黃偉哲表示，消防創新團隊經常為台南爭取佳績，給予肯定，鼓勵消防人員與民間團體持續創新研發、樹立消防新形象。

綠點子國際發明暨設計競賽，台南消防團隊勇奪7金2銀3銅等獎項，表現亮眼。記者黃宣翰／翻攝
綠點子國際發明暨設計競賽，台南消防團隊勇奪7金2銀3銅等獎項，表現亮眼。記者黃宣翰／翻攝

台南 團隊

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