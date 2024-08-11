聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園20年老車開一半冒火 路中央烈火猛燒駕駛乘客急逃
桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車上女駕駛及乘客倉皇逃生，車輛在路中間瞬間烈火猛燒，消防人員獲報到場僅花3分鐘就撲滅火勢，所幸無人受傷。
昨晚8點30分許，桃園警分局同安派出所員警巡邏時，發現春日路與莊敬路口有輛小客車冒出濃煙，立即呼叫支援並交通管制疏導預防引發其他事故，同時通報消防人員到場協助救援。
消防人員獲報後出動7名消防人員、2輛消防車及1輛救護車到場，發現小客車燃燒引擎室及前側車廂，所幸3分鐘就撲滅火勢，無人受傷受困。
警方初步了解，該小客車車齡已逾20年，駕駛為一名李姓女子，昨晚開車載著友人行經該路口卻突然熄火，隨即冒出濃煙甚至有火光，2人嚇得躲到路旁，消防人員接獲通報迅速趕來，員警封鎖周邊路段，引導消防救災車輛抵達現場，數分鐘即撲滅火勢，員警並協助將車輛吊離，不到25分鐘就排除事故恢復交通順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言