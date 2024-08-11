快訊

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

國土法「使用地」變革 學者憂無土地身分證讓農地流失

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園20年老車開一半冒火 路中央烈火猛燒駕駛乘客急逃

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車上女駕駛及乘客倉皇逃生，車輛在路中間瞬間烈火猛燒，消防人員獲報到場僅花3分鐘就撲滅火勢，所幸無人受傷。

昨晚8點30分許，桃園警分局同安派出所員警巡邏時，發現春日路與莊敬路口有輛小客車冒出濃煙，立即呼叫支援並交通管制疏導預防引發其他事故，同時通報消防人員到場協助救援。

消防人員獲報後出動7名消防人員、2輛消防車及1輛救護車到場，發現小客車燃燒引擎室及前側車廂，所幸3分鐘就撲滅火勢，無人受傷受困。

警方初步了解，該小客車車齡已逾20年，駕駛為一名李姓女子，昨晚開車載著友人行經該路口卻突然熄火，隨即冒出濃煙甚至有火光，2人嚇得躲到路旁，消防人員接獲通報迅速趕來，員警封鎖周邊路段，引導消防救災車輛抵達現場，數分鐘即撲滅火勢，員警並協助將車輛吊離，不到25分鐘就排除事故恢復交通順暢。

桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車輛在路中間瞬間燒成火球。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車輛在路中間瞬間燒成火球。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車上女駕駛及乘客倉皇逃生。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車上女駕駛及乘客倉皇逃生。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，消防人員到場僅花3分鐘就撲滅火勢。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，消防人員到場僅花3分鐘就撲滅火勢。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車輛在路中間瞬間燒成火球。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車輛在路中間瞬間燒成火球。記者周嘉茹／翻攝

桃園 消防人員

延伸閱讀

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核准 台電說話了

桃園又停電！近千戶民眾受影響 台電搶修中

淡蘭古道周邊驚傳一行22人平溪爬山遭蜂螫 消防趕赴現場中

數據中心位桃園以北不供電 許宇甄：曾文生打臉政府說不缺電

相關新聞

影／台中西施疑直播打男童滿臉血...曾膠帶貼乳頭攬客

網路社群在昨天流傳一支影片，影片中一名檳榔西施在直播時，疑先對店內一名男童辱罵三字經後，還對男童動手，男童後來是流鼻血出...

大樓停車場轎車冒煙 竟是代駕未熄火讓酒醉男睡覺造成

台南市安南區北安路2段1處集合住宅大樓地下停車場，今天上午驚傳有汽車冒煙失火，消防人員趕到時發現是1輛轎車引擎過熱冒煙，...

桃園20年老車開一半冒火 路中央烈火猛燒駕駛乘客急逃

桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車上女駕駛及乘客倉皇逃生，車輛...

父女吵架被拉著跳水 女兒掙脫逃上岸 父今尋獲已身亡

台南市一對父女本月9日傍晚6點多發生爭執，父親一氣之下竟拉著女兒走入安南區鹽水溪中，想同歸於盡，女兒奮力掙脫回岸上，但父...

土城男隨機向路人借錢加油 網友傻眼：他騎電動車耶

借錢哥出沒！新北市土城區近日出現1名男子，在金城路上隨機向民眾表示要去北投上班但沒錢，央求借錢給他加油。男子遭拒絕之後轉...

婦人心急回家煮晚餐 ATM前4萬現鈔掉一地竟渾然不覺

台中市58歲陳姓婦人到郵局提款，因急著回家煮晚餐，心不在焉，提領的現金散落一地還渾然不覺，幸路人發現散落一地的現鈔共4萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。