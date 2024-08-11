桃園20年老車開一半冒火 路中央烈火猛燒駕駛乘客急逃

桃園市桃園區春日路與莊敬路口昨晚發生火燒車事故，一輛車齡超過20年的老車開到一半突然冒火，車上女駕駛及乘客倉皇逃生，車輛在路中間瞬間烈火猛燒，消防人員獲報到場僅花3分鐘就撲滅火勢，所幸無人受傷。

昨晚8點30分許，桃園警分局同安派出所員警巡邏時，發現春日路與莊敬路口有輛小客車冒出濃煙，立即呼叫支援並交通管制疏導預防引發其他事故，同時通報消防人員到場協助救援。

消防人員獲報後出動7名消防人員、2輛消防車及1輛救護車到場，發現小客車燃燒引擎室及前側車廂，所幸3分鐘就撲滅火勢，無人受傷受困。