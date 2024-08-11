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父女吵架被拉著跳水 女兒掙脫逃上岸 父今尋獲已身亡

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一對父女本月9日傍晚6點多發生爭執，父親一氣之下竟拉著女兒走入安南區鹽水溪中，想同歸於盡，女兒奮力掙脫回岸上，但父親卻不顧阻止逕自走入溪中，嚇得女兒連忙報警，消防救護人員今天上午10點多在鹽水溪水域發現他的遺體交由警方調查。

據了解，這起案件發生在9日晚間6點多，60歲的李姓男子與32歲女兒發生爭吵，李父竟一路拉著女兒走進鹽水溪中，女兒嚇壞奮力掙脫上岸求救，但李父卻逕自走入溪中，接著沉入水中失聯。至於女兒則有嗆水情形，已送醫救治無大礙。

今天上午近10點，有民眾轉報現場目擊溺者在鹽水溪排水線內載浮載沉，隨即派車組搶救，於10點12分將溺者打撈上岸，家屬確認無誤。轄區警方說，將報請台南地檢署相驗查明死因。

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消防救護人員在台南市安南區鹽水溪中找到李父，已經沒有生命跡象。圖／讀者提供
消防救護人員在台南市安南區鹽水溪中找到李父，已經沒有生命跡象。圖／讀者提供

台南 遺體

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