快訊

川普競選團隊通訊遭駭！官司攻防、副手范斯身家調查全外流

先天不足後天失調？青儲政策可拚頂大 申請人次卻遞減

巴黎奧運2金5銅！盤點中華隊近6屆奧運獎牌數 這項運動今年最猛

婦人心急回家煮晚餐 ATM前4萬現鈔掉一地竟渾然不覺

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市58歲陳姓婦人到郵局提款，因急著回家煮晚餐，心不在焉，提領的現金散落一地還渾然不覺，幸路人發現散落一地的現鈔共4萬元，通報警方到場處理，陳婦事後驚覺錢不見了報警，才找回4萬元。

豐原警分局豐洲派出所巡佐鄭睿哲、警員詹宗哲，5日下午5點半獲報，在神岡區豐洲郵局的提款機前有一地紙鈔，員警會同報案人清點共有40張千元鈔票

警方調閱監視器影像發現，陳姓婦人在郵局ATM提款後，沒有把錢放妥，就匆忙騎機車離去，完全沒有發現鈔票早就散落一地。

陳婦沿路尋找未果，才前往派出所求助，員警核對失主特徵相符後，依處理流程發還。

陳婦告訴警方，她是家庭主婦，當天將丈夫的薪資提領出來，是當月全家生活開銷，只因要趕著回家煮晚餐，才沒察覺現鈔掉一地。

58歲婦人領了4萬元現鈔，就趕著回家煮晚餐，不料鈔票掉一地，所幸路人拾金不昧報警。圖／民眾提供
58歲婦人領了4萬元現鈔，就趕著回家煮晚餐，不料鈔票掉一地，所幸路人拾金不昧報警。圖／民眾提供

家庭主婦 郵局 鈔票

延伸閱讀

高雄老翁遇網路愛情騙子 險賠了夫人又折兵

影／狂！持22張卡西門町「瘋狂提領93次」 睡旅館躲查緝...下場曝光

快訊／胡瓜搭計程車趕錄影竟拾獲一大疊鈔票 金額破萬

高雄多區ATM半年來遭領百萬詐款 警查都是他所為拘提遭押

相關新聞

高雄私人神壇遭縱火 屋主姪女男友成焦屍 犯嫌動機曝光

高雄市林園區王公路一棟透天私人神壇昨晚10時30分許傳出火警，熊熊火光照亮夜空，消防員先救出遭濃煙嗆傷的2男1女，火勢撲...

東港華僑市場周邊交通亂象 警兩個月開出456張罰單

屏東縣東港華僑市場一旁就是東琉碼頭，周邊交通每到暑假、周末假日人車潮眾多，交通混亂，轄區東港警分局加強取締，疏導交通，針...

婦人心急回家煮晚餐 ATM前4萬現鈔掉一地竟渾然不覺

台中市58歲陳姓婦人到郵局提款，因急著回家煮晚餐，心不在焉，提領的現金散落一地還渾然不覺，幸路人發現散落一地的現鈔共4萬...

影／台中西施疑直播打男童滿臉血...曾膠帶貼乳頭攬客

網路社群在昨天流傳一支影片，影片中一名檳榔西施在直播時，疑先對店內一名男童辱罵三字經後，還對男童動手，男童後來是流鼻血出...

台東4人夜間溯溪遇暴漲溪水 2人受困消防隊順利救出

台東鹿野溪清水大橋旁昨深夜傳出2民眾受困溪邊，警消獲報前往救援，其中1人自行脫困，另1人則再今天凌晨救難隊員使用拋繩橫渡...

高雄私人神壇深夜失火救出3人 屋主姊姊男友燒成焦屍

高雄市林園區信義路一棟透天私人神壇昨晚10時30分許傳出火警，由於屋內傳有人受困，消防員抵達後見火光從3樓竄出，佈水線灌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。