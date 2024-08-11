婦人心急回家煮晚餐 ATM前4萬現鈔掉一地竟渾然不覺

台中市58歲陳姓婦人到郵局提款，因急著回家煮晚餐，心不在焉，提領的現金散落一地還渾然不覺，幸路人發現散落一地的現鈔共4萬元，通報警方到場處理，陳婦事後驚覺錢不見了報警，才找回4萬元。

豐原警分局豐洲派出所巡佐鄭睿哲、警員詹宗哲，5日下午5點半獲報，在神岡區豐洲郵局的提款機前有一地紙鈔，員警會同報案人清點共有40張千元鈔票。

警方調閱監視器影像發現，陳姓婦人在郵局ATM提款後，沒有把錢放妥，就匆忙騎機車離去，完全沒有發現鈔票早就散落一地。

陳婦沿路尋找未果，才前往派出所求助，員警核對失主特徵相符後，依處理流程發還。