婦人心急回家煮晚餐 ATM前4萬現鈔掉一地竟渾然不覺
台中市58歲陳姓婦人到郵局提款，因急著回家煮晚餐，心不在焉，提領的現金散落一地還渾然不覺，幸路人發現散落一地的現鈔共4萬元，通報警方到場處理，陳婦事後驚覺錢不見了報警，才找回4萬元。
豐原警分局豐洲派出所巡佐鄭睿哲、警員詹宗哲，5日下午5點半獲報，在神岡區豐洲郵局的提款機前有一地紙鈔，員警會同報案人清點共有40張千元鈔票。
警方調閱監視器影像發現，陳姓婦人在郵局ATM提款後，沒有把錢放妥，就匆忙騎機車離去，完全沒有發現鈔票早就散落一地。
陳婦沿路尋找未果，才前往派出所求助，員警核對失主特徵相符後，依處理流程發還。
陳婦告訴警方，她是家庭主婦，當天將丈夫的薪資提領出來，是當月全家生活開銷，只因要趕著回家煮晚餐，才沒察覺現鈔掉一地。
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