影／台中西施疑直播打男童滿臉血...曾膠帶貼乳頭攬客
網路社群在昨天流傳一支影片，影片中一名檳榔西施在直播時，疑先對店內一名男童辱罵三字經後，還對男童動手，男童後來是流鼻血出現在鏡頭前，警方在今天凌晨零時許獲報，前往該間檳榔攤時，大門深鎖，警方今將查緝涉案彭姓女子到案，經查，彭女曾因以膠帶貼乳頭、露出雙峰方式，上傳網路攬客，曾被依妨害風化法辦，素行不良。
經查，彭姓女子（34歲）曾在2022年間，以膠帶貼乳頭方式、露出雙峰方式攬客，因影片上傳網路後，當時台中市第三警分局將彭女與林姓負責人、許姓員工依妨害風化送辦，但今天凌晨警方又獲報，彭女疑在開直播時，在檳榔攤內毆打男童，導致男童流鼻血，影片被上傳到網路社群「社會事新聞影音」。
第三警分局東區分駐所今天凌晨零時許獲報前往，該處檳榔攤鐵門深鎖，且經呼叫無人回應，未發現所報情事，今將積極查緝彭女到案，釐清案發經過，若有違反兒少權益，將依法偵辦。
警方表示，此案的報案人是在臉書直播上，看到直播主疑似與男童爭吵，故報請警方處理，警方將持續聯繫影片內相關人員，盡速釐清案情，如發現不法情事，一定依法究辦。
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