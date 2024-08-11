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九旬迷途老婦人徘徊街頭 暖警查出身分協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市94歲劉姓老婦人昨天下午2點多，獨自坐著輪椅在府前路一段徘徊，熱心民眾發現報警處理，市警二分局博愛所巡邏員警立即趕到現場，因老婦人有失智現象，經員警耐心詢問拼湊查出身分，立即通知老婦家屬載返住家，家屬對於警方主動關心的服務態度表示十分肯定。

昨天下午2點多，博愛派出所巡佐翁俊郎、警員蔡淳丞巡邏時，接獲民眾報案，指稱有名老婦人獨自坐著輪椅在府前路一段90巷內一帶徘徊，疑似迷途不知如何返家，加上當時天氣相當悶熱，擔心老婦人中暑，趕緊報請警方到場協助。

翁俊郎、蔡淳丞獲報立即到場了解，發現老婦人坐在輪椅上，神色慌張，員警安撫老婦人的情緒，並詢問該老婦人身分資料，但老婦人連自己名字都不太清楚，身上亦無可識別證件，經員警耐心詢問，才慢慢拼出老婦人姓氏及年紀，再透過 M-police 警政系統清查確認身分，原來是高齡94歲的劉姓老婦，再透過警政系統找到家屬，家屬趕抵接回老婦人，不斷向警方致謝。

94歲迷途劉姓老婦人(右)坐輪椅徘徊酷熱街頭，台南市警二分局博愛派岀所巡佐翁俊郎(左)查出身分及時協助返家。記者黃宣翰／翻攝
94歲迷途劉姓老婦人(右)坐輪椅徘徊酷熱街頭，台南市警二分局博愛派岀所巡佐翁俊郎(左)查出身分及時協助返家。記者黃宣翰／翻攝

老婦 輪椅

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