九旬迷途老婦人徘徊街頭 暖警查出身分協助返家

台南市94歲劉姓老婦人昨天下午2點多，獨自坐著輪椅在府前路一段徘徊，熱心民眾發現報警處理，市警二分局博愛所巡邏員警立即趕到現場，因老婦人有失智現象，經員警耐心詢問拼湊查出身分，立即通知老婦家屬載返住家，家屬對於警方主動關心的服務態度表示十分肯定。

昨天下午2點多，博愛派出所巡佐翁俊郎、警員蔡淳丞巡邏時，接獲民眾報案，指稱有名老婦人獨自坐著輪椅在府前路一段90巷內一帶徘徊，疑似迷途不知如何返家，加上當時天氣相當悶熱，擔心老婦人中暑，趕緊報請警方到場協助。