高雄私人神壇遭縱火 屋主姪女男友成焦屍 犯嫌動機曝光

高雄市林園區王公路一棟透天私人神壇昨晚10時30分許傳出火警，熊熊火光照亮夜空，消防員先救出遭濃煙嗆傷的2男1女，火勢撲滅後，進屋搜尋，發現屋主姪女的李姓男友已燒成焦屍；後警方追查屋主女兒曾向吳姓男子借款2萬元未還，吳追討不成，懷恨放鞭炮縱火釀禍，案發後5小時逮獲吳男。

林園警分局調查，位於林園區王公路一處私人神壇的透天厝昨晚10時30分許傳出火警，火煙從3樓處竄燒，熊熊火光照亮夜空，附近住戶倉皇奪門逃出。

由於傳出屋內一度有5人受困，消防局出動21車58人前往搶救，抵達時，起火點的3樓瞬間陷入火海，隨即射水灌救；另一方面，消防員從屋內2、3樓救出受困、但意識清楚的李姓女屋主（60歲）及其兒子和姪子，3人因吸入性嗆傷，被送醫治療。

現場發現47歲李姓男子未逃出，他是屋主姪女的男友，消防員於昨晚11時20分許將火勢撲滅後，逐層進屋查看，在3樓房間內發現李男已葬身火窟，燒成焦屍；警方將報請檢察官相驗，以釐清死因。

後警方在現場調查，發現火警前有人駕車在起火的李家前燃放鞭炮後朝屋內丟擲，懷疑有人縱火，後查出屋主的陳姓女兒（28歲）曾向吳姓男子（33歲）借款2萬元未還，隨即成立專案小組追查。