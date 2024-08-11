台中妙齡女西屯墜15樓亡 母客廳目擊崩潰 檢今查死因
台中市西屯區國安一路的大樓昨天傳出墜樓案，一名妙齡女子倒臥在社區一樓廣場，救護車到場時，女子已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治。案發前女子與母親在15樓住家，女子突然自客廳陽台墜樓，其母目擊倉皇不及阻止；據了解，女子疑有債務問題，警方今將報請檢察官相驗，釐清死因。
經查，昨天晚間8時許，西屯區國安一路的大樓傳出有女子從15樓墜落在1樓大廳，救護車抵達時，女子全身多處創傷，已無生命跡象，經送往台中榮總後，仍宣告不治。
經查，女子年約25歲、無業，與母親同住社區15樓，警方鑑識小組到場採證，未發現有外力破壞、打鬥痕跡，全案今將報請檢察官相驗，釐清案發過程與女子死因。
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