東港華僑市場周邊交通亂象 警兩個月開出456張罰單

屏東縣東港華僑市場一旁就是東琉碼頭，周邊交通每到暑假、周末假日人車潮眾多，交通混亂，轄區東港警分局加強取締，疏導交通，針對周邊朝隆路段各項違規，6、7兩個月開出456張罰單。東港警分局表示，也與鎮公所與相關路權機關會勘，改善華僑市場周邊道路標誌、標線、停車格與人行道加繪綠底，預計8月底前完成。

東港警分局表示，暑假期間展開華僑市場整頓周邊交通，配合路權機關重新畫設標誌標線工程及規劃行車動線及停車，警方持續取締違規，維持交通順暢。

警方表示，暑期大量人、車流易造成華僑市場及東琉碼頭周邊交通混亂，警方周末假日均派警力加強疏導交通，強力大執法取締朝隆路段各項違規，6、7月共開出456張罰單。

警方指出，另與東港鎮公所及相關路權機關會勘改善華僑市場前道路標誌、標線、停車格及人行道加繪綠底，預計8月底前完成以確保遊客安全。