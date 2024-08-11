聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東4人夜間溯溪遇暴漲溪水 2人受困消防隊順利救出
台東鹿野溪清水大橋旁昨深夜傳出2民眾受困溪邊，警消獲報前往救援，其中1人自行脫困，另1人則再今天凌晨救難隊員使用拋繩橫渡，將人順利救出，2人均無大礙。
警消指出，昨晚8點多接獲民眾報案稱一行4人在鹿野溪進行溯溪活動，其中2人回程時遇溪流暴漲無法繼續前進，需要協助。立即派遣關山大隊水域專責隊前往救援。
救難人員抵達現場成立前進指揮站，其中一位受困者於8點半由同行民眾協助救援自行脫困至安全處，另1位受困民眾於留守點上游約2公里處待援，需溯溪前往。
不過，由於現場溪水暴漲水勢湍急無法渡河，救難人員立即著救生裝備使用拋繩橫渡，於11點發現受困民眾，救援人員以橫渡方式進行救援，並於今天凌晨1點多將人順利救出安全返抵岸邊。
消防局呼籲，近期台東天氣午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，請民眾從事登山、溯溪、戲水等活動時注意天候變化以保障自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言