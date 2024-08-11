台東4人夜間溯溪遇暴漲溪水 2人受困消防隊順利救出

台東鹿野溪清水大橋旁昨深夜傳出2民眾受困溪邊，警消獲報前往救援，其中1人自行脫困，另1人則再今天凌晨救難隊員使用拋繩橫渡，將人順利救出，2人均無大礙。

警消指出，昨晚8點多接獲民眾報案稱一行4人在鹿野溪進行溯溪活動，其中2人回程時遇溪流暴漲無法繼續前進，需要協助。立即派遣關山大隊水域專責隊前往救援。

救難人員抵達現場成立前進指揮站，其中一位受困者於8點半由同行民眾協助救援自行脫困至安全處，另1位受困民眾於留守點上游約2公里處待援，需溯溪前往。

不過，由於現場溪水暴漲水勢湍急無法渡河，救難人員立即著救生裝備使用拋繩橫渡，於11點發現受困民眾，救援人員以橫渡方式進行救援，並於今天凌晨1點多將人順利救出安全返抵岸邊。