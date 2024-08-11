高雄私人神壇深夜失火救出3人 屋主姊姊男友燒成焦屍

高雄市林園區信義路一棟透天私人神壇昨晚10時30分許傳出火警，由於屋內傳有人受困，消防員抵達後見火光從3樓竄出，佈水線灌救，並救出遭濃煙嗆傷的2男1女的民眾，其中1男1女被送醫治療，另1男輕傷，火勢撲滅後，消防員進屋搜尋，發現屋主姊姊的李姓男友已燒成焦屍。

警消指出，位於林園區信義路一處私人神壇的透天厝今晚10時30分許傳出火警，熊熊火光從3樓處竄燒，附近住戶倉皇奪門逃出。

由於傳出屋內有5人受困，消防局出動21車58人前往搶救，抵達時，起火點的3樓瞬間陷入火海，隨即射水灌救，另一方面，消防員從屋內2、3樓救出受困、但意識清楚的2男1女的民眾，其中30歲男子和60歲婦人因吸入性嗆傷，被送醫治療，另1男輕傷。