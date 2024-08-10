詭異！弟巡魚塭只見機車不見人 兄報警救上岸已死亡

高雄市一名62歲曾姓男子今下午許前往岡山區養殖虱目魚的魚塭工作，後曾男哥哥發現弟弟仍未返家，傍晚5時前往魚塭查看，卻只見機車停在路旁，不見弟弟人影，焦急報警，警消趕抵協尋，晚間9時2分許從魚塭水底打撈到曾男，救上岸已明顯死亡，警方將報請檢察官相驗，以釐清案情。

據了解，家住岡山區的曾姓男子今天下午近4時許前往家附近的養殖虱目魚的魚塭巡視工作，接近傍晚時分仍未返家，曾的66歲哥哥前往魚塭查看，發現弟弟的機車停在路旁，未見弟弟蹤影，因無法和弟弟取得聯繫，焦急報案。