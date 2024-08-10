計程車司機沿路隨機開車門行竊 被發現狡辯要睡覺
台北市文山區出現隨機開車門怪客，平時是計程車司機，但會在四下無人時，沿著馬路開車門，發現沒有鎖門的車輛後，趁機偷走車內財物。他被警方發現時，還狡辯是因為身體不舒服想要在車內睡覺，警方逮捕後以竊盜罪嫌移送法辦。
警方指出，上個月底蔡姓竊賊在清晨時，趁隨機在文山區萬芳路沿線拉動路邊車輛的門把，趁機下手行竊，被路過民眾發現後馬上報案，警方到場時蔡姓竊賊正要將路邊停放車輛車門打開，被逮個正著。
萬芳派出所警員葉晨榆、廖得莨等2員，接獲民眾報案，稱一名男子疑似在萬芳路尋找未上鎖車輛並且打開車門。警方趕到現場，報案人看見警察，告知男子特徵及去向，警方沿著報案人指稱方向搜尋，果然發現一名男子已打開路旁自小客車的後車門預備行竊。
警方上前制止並詢問男子為何未經允許亂開別人車門，男子辯稱身體不舒服要找地方休息，但手上戴著手套及拿手電筒，車內又有被翻動跡象，員警識破狡辯說詞，依竊盜現行犯逮捕並移送地檢署偵辦。
蔡嫌平常開著計程車在雙北地區活動，時常趁著夜深人靜或清晨時分行竊，當天於文山區隨機拉動路邊的汽車車門，如無上鎖就搜刮財物，卻被熱心民眾察覺異樣報警緝獲。
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