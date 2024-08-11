雙北119無效電話 年破38萬通

雙北119專線無效電話比例極高，還有成長趨勢。圖／新北市消防局提供 一一九是救命專線，雙北進線量驚人，北市每年約四十萬通，新北去年高達五十八萬通，卻有高比率是嬉鬧、撥號錯誤的「無效電話」。新北二○二二年有十二萬二千餘通無效電話，二○二三年更達十三萬二千通。新北市審計處指出，新北近三年開罰案僅二十件，總裁罰金額僅五萬，難達嚇阻之效。

北市無效報案來電約為二十五萬通，雙北無效來電去年共計逾卅八萬通。北市消防局強調，這項統計還包含民眾查詢服務，以及撥號錯誤等為大宗，目前無開罰案例。

新北消防局統計，二○二二年、二○二三年一一九專線進線量分別是五十六萬七千通、五十八萬一千通，平均每月報案電話多達四至五萬通。台北市議員李明賢表示，「只有三個號碼怎麼可能撥錯」，撥錯號碼不能成為藉口，該罰就要罰。

依消防法規定，無故撥打報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護，可罰一萬元以上、五萬元以下罰鍰。

新北市消防局曾接獲民眾因情緒不穩，來電分享「時事」占線，也有孩童好奇撥打電話，執勤人員委婉告知一一九為緊急報案專線，如果不需要救護或消防車協助請掛斷，把資源留給有緊急需求的人。

新北市消防局強調，對無故撥打一一九案件，二○二○至二○二三年累計開罰二十四件，案件增加與一一九整體受理通話量上升有關。

有新北市民指出，曾連續撥打二次一一九電話都遇到忙線，體會到原來一一九電話很忙碌，若無效電話排擠到真正有需要的緊急事件，後果不堪設想。審計處認為，居高不下的無效電話，嚴重影響緊急救護需求民眾通報時效。

新北市消防局救災救護指揮中心表示，常態不分平假日有六至九人在線上接聽，若線上等候的語音電話超過八通，會立即啟動備援機制，六至八人可隨時上陣。新北指揮中心也說，同一時間湧入大量報案電話通常是發生重大火災，話量才頓時大增。