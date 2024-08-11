快訊

奧運拳擊／林郁婷5：0擊退塞琳梅塔 奪我國本屆第二金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北119無效電話 年破38萬通

聯合報／ 記者葉德正楊正海邱書昱／連線報導

雙北119專線無效電話比例極高，還有成長趨勢。圖／新北市消防局提供
雙北119專線無效電話比例極高，還有成長趨勢。圖／新北市消防局提供
一一九是救命專線，雙北進線量驚人，北市每年約四十萬通，新北去年高達五十八萬通，卻有高比率是嬉鬧、撥號錯誤的「無效電話」。新北二○二二年有十二萬二千餘通無效電話，二○二三年更達十三萬二千通。新北市審計處指出，新北近三年開罰案僅二十件，總裁罰金額僅五萬，難達嚇阻之效。

北市無效報案來電約為二十五萬通，雙北無效來電去年共計逾卅八萬通。北市消防局強調，這項統計還包含民眾查詢服務，以及撥號錯誤等為大宗，目前無開罰案例。

新北消防局統計，二○二二年、二○二三年一一九專線進線量分別是五十六萬七千通、五十八萬一千通，平均每月報案電話多達四至五萬通。台北市議員李明賢表示，「只有三個號碼怎麼可能撥錯」，撥錯號碼不能成為藉口，該罰就要罰。

依消防法規定，無故撥打報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護，可罰一萬元以上、五萬元以下罰鍰。

新北市消防局曾接獲民眾因情緒不穩，來電分享「時事」占線，也有孩童好奇撥打電話，執勤人員委婉告知一一九為緊急報案專線，如果不需要救護或消防車協助請掛斷，把資源留給有緊急需求的人。

新北市消防局強調，對無故撥打一一九案件，二○二○至二○二三年累計開罰二十四件，案件增加與一一九整體受理通話量上升有關。

有新北市民指出，曾連續撥打二次一一九電話都遇到忙線，體會到原來一一九電話很忙碌，若無效電話排擠到真正有需要的緊急事件，後果不堪設想。審計處認為，居高不下的無效電話，嚴重影響緊急救護需求民眾通報時效。

新北市消防局救災救護指揮中心表示，常態不分平假日有六至九人在線上接聽，若線上等候的語音電話超過八通，會立即啟動備援機制，六至八人可隨時上陣。新北指揮中心也說，同一時間湧入大量報案電話通常是發生重大火災，話量才頓時大增。

李明賢 語音

延伸閱讀

射箭／企業聯賽6年開幕！新濠建設擔綱主場迎戰新北凱撒 奧運國手雷千瑩、戴宇軒亮相

北市奧運英雄派對「強碰」中央台灣英雄大遊行 蔣萬安：沒有較勁問題

射箭／巴黎奧運國手歸國獻技 新北凱撒戴宇軒首戰上演逆轉秀

TPBL／新北中信特攻續約克力斯 目標再贏一座冠軍戒

相關新聞

高雄私人神壇深夜失火救出3人 屋主姊姊男友燒成焦屍

高雄市林園區信義路一棟透天私人神壇昨晚10時30分許傳出火警，由於屋內傳有人受困，消防員抵達後見火光從3樓竄出，佈水線灌...

詭異！弟巡魚塭只見機車不見人 兄報警救上岸已死亡

高雄市一名62歲曾姓男子今下午許前往岡山區養殖虱目魚的魚塭工作，後曾男哥哥發現弟弟仍未返家，傍晚5時前往魚塭查看，卻只見...

雙北119無效電話 年破38萬通

一一九是救命專線，雙北進線量驚人，北市每年約四十萬通，新北去年高達五十八萬通，卻有高比率是嬉鬧、撥號錯誤的「無效電話」。...

廣角鏡／違章倉庫失火

新北市蘆洲區復興路底一處違章鐵皮廠房昨午發生火警，現場為倉庫及停車場，濃煙與氣味恐影響三蘆及台北市士林區，消防員救出一對...

計程車司機沿路隨機開車門行竊 被發現狡辯要睡覺

台北市文山區出現隨機開車門怪客，平時是計程車司機，但會在四下無人時，沿著馬路開車門，發現沒有鎖門的車輛後，趁機偷走車內財...

高雄林園民宅失火傳有人受困 3人吸入性嗆傷2人送醫

高雄市林園區信義路一棟透天民宅今晚10時30分許傳出火警，由於屋內傳出有人受困，消防局出動21車58人前往搶救，消防員抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。