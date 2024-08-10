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男子開無牌車買秧苗遭警攔查 哀求無效竟鑽車底阻警告發

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

花蓮1名62歲黃姓男子駕駛無牌拖板車，沿台9線南下台東欲載秧苗，遭台東關山警分局巡邏警攔查，未料黃男竟放下手煞車並鑽進左後輪車底，試圖攔阻員警告發，員警見狀緊急上車拉起手煞車，但黃男左手仍遭輪胎壓住，最後以吊車協助脫困，送醫治療，幸僅手腳受傷，敷藥及施打藥劑後無大礙。

關山警分局指出，今天凌晨3點10分，花蓮縣警察局110轉報有一輛21噸無車牌6輪拖板車，由台9線南下進入台東縣關山警分局轄區，希協助攔查。線上巡邏員警獲報後於台9線293公里處發現該輛無牌拖板車，鳴笛廣播示意駕駛停車，駕駛黃男也乖乖配合靠路邊停車，接受攔查。

黃男自稱是農民，從花蓮要到台東買秧苗，因為拖板車車牌註銷很久，所以利用晚上開上路。不過，由於無牌照行駛公路已違反道路交通管理處罰條例，依法要開罰並將車輛移置保管。黃男一聽到要扣車，苦苦哀求員警希望放水，不過發現員警不為所動，改說要到車上拿東西，接著趁機解除手剎車，並迅速鑽進左後輪車底，試圖以「苦肉計」攔阻員警告發。

員警見狀跳上車拉起手煞車，黃男左手仍被車輛左後輪壓住，員警當下撥打119，由池上消防分隊及義消等人員以吊車協助脫困，送至關山慈濟醫院就醫診療。員警擔心黃男精神狀態不佳發生意外，通知家屬前來安撫。待精神穩定後，帶返派出所內依程序告發並扣車。

花蓮1名62歲黃姓男子駕駛無牌拖板車，沿台9線南下台東欲載秧苗，經通報後遭台東關山警分局巡邏警攔查，未料黃男竟將手煞車解除放下，並鑽進左後輪車底，試圖攔阻員警告發。圖／關山警分局提供
花蓮1名62歲黃姓男子駕駛無牌拖板車，沿台9線南下台東欲載秧苗，經通報後遭台東關山警分局巡邏警攔查，未料黃男竟將手煞車解除放下，並鑽進左後輪車底，試圖攔阻員警告發。圖／關山警分局提供
黃姓男子駕駛的無牌拖板車，警方依程序告發並扣車。 圖／關山警分局提供
黃姓男子駕駛的無牌拖板車，警方依程序告發並扣車。 圖／關山警分局提供

台東 花蓮 警察

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