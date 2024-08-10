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影／學妹騎車違規冒用證件簽名 學姊跳腳提告侵佔、偽造文書
20歲呂姓女子今年5月在新北市林口區，騎機車違規被員警攔查取締，冒用年齡、外貌相仿的他人身分證並偽造簽名，當事人收到罰單後，昨天報案提告。呂女坦承犯行，待向警方到案說明釐清後將依侵佔遺失物、偽造文書函送法辦。
新北市林口警分局員警5月19日晚間7時許，在林口區竹林路與林口路口攔下1輛逆向行駛機車，請女騎士提供身分證字號時，她直接從皮夾取出21歲楊姓女子的身分證交出。
員警以警用小電腦掃描，證件沒有問題，查看相片也與呂女相似，一邊開單一邊問她機車是誰的？呂女都能清楚交代無誤，隨後收下罰單簽名離去。
事後楊女向桃園市交通裁決處申訴並非本人違規，是身分證遭冒用。昨天晚上她直接到桃園市龜山警分局大林派出所報案提告，聲稱2020年便遺失身分證，遭呂姓國中學妹冒用，且呂女有向她坦承冒用身分證及偽造簽名。
林口警方隨即聯繫呂女，她坦承犯行。員警將待呂女及機車的26歲王姓車主到案說明，釐清後將呂女函送新北地檢署偵辦。
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