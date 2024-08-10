影／酒駕拒檢...心虛騎車直衝湳雅夜市 反遭民眾助警逮人

新北市機車騎士蕭姓男子前晚酒駕拒警方攔檢，騎車直衝人潮眾多的板橋區湳雅夜市，反遭民眾助警壓制逮人。蕭男酒測值超標，警詢後昨依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，蕭男機車也移置拖吊場代保管。

本月8日晚上9時許，新北市板橋警分局巡邏員警在板橋區南雅南路往館前西路方向，發現騎士蕭姓男子（18歲）騎車明顯行車不穩，疑似有飲酒後騎車的情況，出言要求靠停車受檢，未料，蕭男完全不理會，加速衝進人潮眾多的板橋區湳雅夜市，反遭心民眾出手阻擋，蕭男在夜市內自摔倒地，員警見狀隨即上前壓制逮人。

據了解，蕭男前晚先在樹林區與友人飲酒後，騎車欲到湳雅夜市找朋友續攤，半路遇警攔查心虛才會加速逃跑。蕭男酒測值超標達0.7毫克，警詢後昨依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，蕭男機車也移置拖吊場代保管。

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