武嶺吃鍋好爽？遊客拍影片上網自爆 保警、太管處要查了

「在武嶺吃鍋是一種什麼樣的體驗？爽，好爽」有遊客分享一段在太魯閣國家公園內合歡山武嶺亭違規煮火鍋的影片，遭到民眾檢舉。太管處及保七總隊第九大隊已調閱監視器追查，將開罰，由於近來合歡山區接連發生遊客放煙火、煮火鍋甚至燒紙錢情事，警方將加強巡邏取締。

保七總隊第九大隊今天接獲民眾檢舉，指有遊客在社群軟體的限時動態分享一段疑似是今天凌晨拍攝的影片，畫面中一群人在武嶺亭大刺刺用單口爐煮火鍋，還直呼好爽。警方相當重視，已由合歡小隊到武嶺調閱監視畫面，追查當事人身分。

除了在武嶺亭煮火鍋，6月底、7月初接連有民眾在合歡山昆陽界址碑周圍違規施放煙火，在武嶺停車場施放沖天炮，上月中旬還有人在武嶺停車場燒紙錢，都違反禁止事項，由保七總隊循線追查。

太管處表示，在高山施放煙火、炊煮火鍋，可能危及高山生態、公共安全、甚至引發森林火災，屬於「太魯閣國家公園區域內禁止事項」明文規定的禁止行為。從民眾檢舉的這段影片可看出，炊煮火鍋的地點在武嶺，是合歡山區重要旅遊據點，違反規定可處1500元到3000元罰鍰。