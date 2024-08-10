平溪傳蜂螫意外...6名登山客受傷 3人自就醫、消防員協助3人下山

新北市平溪區內平林山，今天下午有一行24人爬山途中，2男4女共6人遭蜂螫傷，其中3女意識清醒無大礙，先自行下山去診所就醫，另3人原本有1男被叮後無法行走，需要協助搬運，消防人員趕至現場，都可以自行行走，引導協助下山。

消防局第六大隊獲報，從十分老街上千階嶺往雙溪方向，位平溪區的內平林山最高位置，有一行24人爬山隊伍，在登山過程中突遇蜂群。

由於蜂群突至，其中有6人遭蜂螫傷，其中3女意識清醒無大礙先自行下山去診所就醫。山上另有3名傷者，其中2人（男70歲、女60歲）意識清醒無大礙，另有1名70歲男子意識清醒，但被叮後無法行走，需要協助搬運。

消防局已派遣平溪、雙溪、汐止、安和、第六大隊，共11車31人前往救援，在下午2時39分接觸患者，發現3人皆意識清醒，已都可以自行行走，在引導3人下山，預計1到2小時可返回登山口。