快訊

蘆洲鐵皮廠房火警 37輛消防車衝現場…救出一對母女送醫

桃園又停電…近千戶民眾受影響 台電搶修中

出身體育世家 日本21歲選手驚傳驟逝！生前行跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平溪傳蜂螫意外...6名登山客受傷 3人自就醫、消防員協助3人下山

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市平溪區內平林山，今天下午有一行24人爬山途中，2男4女共6人遭蜂螫傷，其中3女意識清醒無大礙，先自行下山去診所就醫，另3人原本有1男被叮後無法行走，需要協助搬運，消防人員趕至現場，都可以自行行走，引導協助下山。

消防局第六大隊獲報，從十分老街上千階嶺往雙溪方向，位平溪區的內平林山最高位置，有一行24人爬山隊伍，在登山過程中突遇蜂群。

由於蜂群突至，其中有6人遭蜂螫傷，其中3女意識清醒無大礙先自行下山去診所就醫。山上另有3名傷者，其中2人（男70歲、女60歲）意識清醒無大礙，另有1名70歲男子意識清醒，但被叮後無法行走，需要協助搬運。

消防局已派遣平溪、雙溪、汐止、安和、第六大隊，共11車31人前往救援，在下午2時39分接觸患者，發現3人皆意識清醒，已都可以自行行走，在引導3人下山，預計1到2小時可返回登山口。

第六大隊大隊長羅億田提醒，登山時應穿著穿戴表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，切勿使用香氛類產品，因蜂群有領域性，民眾若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕。如不慎遭蜂螫者應盡速就醫並遵從醫囑治療，別因當下無不適就輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應。

平溪24名登山客下午傳出6人遭蜂螫，3人自行就醫，消防員協助3人下山。記者游明煌／翻攝
平溪24名登山客下午傳出6人遭蜂螫，3人自行就醫，消防員協助3人下山。記者游明煌／翻攝
平溪24名登山客下午傳出6人遭蜂螫，3人自行就醫，消防員協助3人下山。記者游明煌／翻攝
平溪24名登山客下午傳出6人遭蜂螫，3人自行就醫，消防員協助3人下山。記者游明煌／翻攝
平溪24名登山客下午傳出6人遭蜂螫，3人自行就醫，消防員協助3人下山。記者游明煌／翻攝
平溪24名登山客下午傳出6人遭蜂螫，3人自行就醫，消防員協助3人下山。記者游明煌／翻攝

平溪 意識 虎頭蜂

延伸閱讀

淡蘭古道周邊驚傳一行22人平溪爬山遭蜂螫 消防趕赴現場中

平溪天燈館前側溝飄惡臭 公所開挖進行改善

影／南二段登山客3人颱風中罹難 登山界熱議「硬趕路」丟命

登山遇颱罹難3人送下山 旗美山搜隊連次冒險找人都有她

相關新聞

影／蘆洲復興路鐵皮廠房火警 37輛消防車衝現場...救出一對母女送醫

新北市蘆洲區復興路307巷底，下午4時29分傳出開放式違章鐵皮廠房火警，現場做為倉庫及停車場使用，雜物起火燃燒，消防局派...

平溪傳蜂螫意外...6名登山客受傷 3人自就醫、消防員協助3人下山

新北市平溪區內平林山，今天下午有一行24人爬山途中，2男4女共6人遭蜂螫傷，其中3女意識清醒無大礙，先自行下山去診所就醫...

領取媽媽禮順便賺奶粉錢？詐騙群組暗樁狂鼓吹 準媽媽被騙匯6萬元

刑事局今天提醒，今年是龍年，不少父母想在今年生個龍寶寶，但詐騙集團看準望子成龍心理，在各社群媒體投放一頁式廣告，以上傳媽...

影／超衰！高雄79歲翁追撞兩車受傷 3小時後出院再撞車、民宅

79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車行經高市大寮區一處路口，追撞前方兩輛停紅燈轎車，梁因身體不適被送醫，3小時後出院，因無家人...

淡蘭古道周邊驚傳一行22人平溪爬山遭蜂螫 消防趕赴現場中

新北市平溪淡蘭古道走山路線為知名觀光景點，今下午驚傳周邊平溪坑頭區域一行22人爬山、3人遭蜂螫、其中2人意識清醒無大礙，...

又見攀屏風山摔倒受傷 6旬山友骨折直升機救下山

一支8人隊伍到太魯閣國家公園攀登屏風山，其中一名陳姓山友走步道不慎跌倒，左小腿骨折，空勤總隊花蓮駐地今天獲報，派出黑鷹直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。