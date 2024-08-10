快訊

po文解釋帶傷拚奧運不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」7年後全判絞刑 網友直呼：正義審判

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／超衰！高雄79歲翁追撞兩車受傷 3小時後出院再撞車、民宅

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車行經高市大寮區一處路口，追撞前方兩輛停紅燈轎車，梁因身體不適被送醫，3小時後出院，因無家人接送，梁自行開車回家，沒料，又在萬丹路追撞前車，還撞至路旁民宅、波及1輛機車，這回梁沒受傷，但一天連撞兩次，對梁來說是最衰的一天。

林園警分局調查，梁姓老翁今凌晨2時14分許駕自小貨車行經大寮區鳳林四路與自由路口時，未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈兩輛轎車，梁當場感到身體不適被送醫，36歲的蔡姓駕駛及23歲的余姓駕駛未受傷，3人經警方酒測，均無酒駕行為。

梁被送醫後，3小時出院，因無家人可接送，又自行駕車離開，上午6時5分沿萬丹路西往東直行時，在萬丹路、永芳路口疑恍神再度追撞前方停等紅燈的轎車後，撞上路旁民宅，波及路旁1輛機車，幸現場無人受傷。

梁一天連續駕車發生兩次車禍，所幸傷勢不嚴重；警方指出，年滿75歲以上汽、機車駕駛每3年需重新換發駕照，高齡79歲的梁翁駕照正常，後續請監理站通知梁接受體檢及認知功能測驗合格後，方可辦理換照。

79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市鳳林四路與自由路口追撞兩輛轎車，梁被送醫後，3小時出院駕車返家，在萬丹路又追撞前方轎車，撞上路旁民宅，波及路旁1輛機車。記者石秀華／翻攝
79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市鳳林四路與自由路口追撞兩輛轎車，梁被送醫後，3小時出院駕車返家，在萬丹路又追撞前方轎車，撞上路旁民宅，波及路旁1輛機車。記者石秀華／翻攝
79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市大寮區鳳林四路與自由路口時，未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈兩輛轎車。記者石秀華／翻攝
79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市大寮區鳳林四路與自由路口時，未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈兩輛轎車。記者石秀華／翻攝
79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市鳳林四路與自由路口追撞兩輛轎車，梁被送醫後，3小時出院駕車返家，在萬丹路又追撞前方轎車（如圖），撞上路旁民宅，波及路旁1輛機車。記者石秀華／翻攝
79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市鳳林四路與自由路口追撞兩輛轎車，梁被送醫後，3小時出院駕車返家，在萬丹路又追撞前方轎車（如圖），撞上路旁民宅，波及路旁1輛機車。記者石秀華／翻攝
79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市大寮區鳳林四路與自由路口時，未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈兩輛轎車。記者石秀華／翻攝
79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市大寮區鳳林四路與自由路口時，未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈兩輛轎車。記者石秀華／翻攝
79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市鳳林四路與自由路口追撞兩輛轎車，梁被送醫後，3小時出院駕車返家，在萬丹路又追撞前方轎車，撞上路旁民宅，波及路旁1輛機車（如圖）。記者石秀華／翻攝
79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車在高市鳳林四路與自由路口追撞兩輛轎車，梁被送醫後，3小時出院駕車返家，在萬丹路又追撞前方轎車，撞上路旁民宅，波及路旁1輛機車（如圖）。記者石秀華／翻攝

監理站 駕照

延伸閱讀

影／毒鴛鴦三芝海邊拒檢逃到山上撞車 警方搜出雙槍大量毒品

高雄駕駛闖紅燈馬路變「得來速」 撞車撞破麥當勞大門

7月國道5起A1事故奪6命！駕駛看手機、喝水分心皆為肇事主因

公車行駛國3土城段追撞2轎車 司機疑恍神...3人輕傷送醫

相關新聞

淡蘭古道周邊驚傳一行22人平溪爬山遭蜂螫 消防趕赴現場中

新北市平溪淡蘭古道走山路線為知名觀光景點，今下午驚傳周邊平溪坑頭區域一行22人爬山、3人遭蜂螫、其中2人意識清醒無大礙，...

冒用老師身分滲透班級群組 家長刷卡1900元後驚覺被騙

屏東某班級學生家長與老師的LINE群組，老師的帳號遭詐騙集團冒用，要家長繳交「學習試卷」費用2000元，並要求家長點選連...

影／貢寮澳仔漁港男撿貝類失蹤 只有尋獲波特船...第3天人仍未見

新北市孔姓男子8日駕波特船從貢寮澳仔漁港出港，潛水撿拾貝類失蹤，家人趕緊報警找人。消防人員今天搜尋第三天，有找到一艘波特...

影／超衰！高雄79歲翁追撞兩車受傷 3小時後出院再撞車、民宅

79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車行經高市大寮區一處路口，追撞前方兩輛停紅燈轎車，梁因身體不適被送醫，3小時後出院，因無家人...

又見攀屏風山摔倒受傷 6旬山友骨折直升機救下山

一支8人隊伍到太魯閣國家公園攀登屏風山，其中一名陳姓山友走步道不慎跌倒，左小腿骨折，空勤總隊花蓮駐地今天獲報，派出黑鷹直...

台中大雅82歲老翁疑落水 2公里外大排水溝找到遺體浮出

台中市82歲江姓老翁昨天失聯，家人急報案，今天在離家約二公里處大排水溝旁找到他的衣物，消防隊員沿溝搜尋，最後在溝內找到遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。