影／超衰！高雄79歲翁追撞兩車受傷 3小時後出院再撞車、民宅

79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車行經高市大寮區一處路口，追撞前方兩輛停紅燈轎車，梁因身體不適被送醫，3小時後出院，因無家人接送，梁自行開車回家，沒料，又在萬丹路追撞前車，還撞至路旁民宅、波及1輛機車，這回梁沒受傷，但一天連撞兩次，對梁來說是最衰的一天。

林園警分局調查，梁姓老翁今凌晨2時14分許駕自小貨車行經大寮區鳳林四路與自由路口時，未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈兩輛轎車，梁當場感到身體不適被送醫，36歲的蔡姓駕駛及23歲的余姓駕駛未受傷，3人經警方酒測，均無酒駕行為。

梁被送醫後，3小時出院，因無家人可接送，又自行駕車離開，上午6時5分沿萬丹路西往東直行時，在萬丹路、永芳路口疑恍神再度追撞前方停等紅燈的轎車後，撞上路旁民宅，波及路旁1輛機車，幸現場無人受傷。