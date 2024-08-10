快訊

po文解釋帶傷拚奧運不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」7年後全判絞刑 網友直呼：正義審判

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又見攀屏風山摔倒受傷 6旬山友骨折直升機救下山

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支8人隊伍到太魯閣國家公園攀登屏風山，其中一名陳姓山友走步道不慎跌倒，左小腿骨折，空勤總隊花蓮駐地今天獲報，派出黑鷹直升機將傷患吊掛上機救出；由於3天前也有一名女山友登屏風山，在相距不遠處摔傷肩膀脫臼，同樣由直升機救出，空勤人員提醒登山時務必注意安全。

空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，今天上午接獲空勤總隊勤務指揮中心通知，有民眾報案指64歲陳姓山友在屏風山步道2.8至2.9公里處，距離避難山屋約400公尺處跌倒，造成左小腿骨折，意識還清醒但相當疼痛，無法行走。

空勤花蓮駐地立即派遣黑鷹直升機執行任務，上午11時16分將陳姓傷患吊掛上機，飛往花蓮德興棒球場附近空地降落，由消防局救護車轉送醫院治療。

屏風山位於花蓮縣秀林鄉，為太魯閣國家公園境內，攀登難度高，被山友排名是中橫四辣的大辣，也是熱門登山步道。本月7日，才有一名林姓女山友下山途中不小心跌倒，造成右肩脫臼，還因過度疼痛多次暈眩，也是由空勤黑鷹直升機吊掛救出。

空勤花蓮駐地表示，這兩起相隔僅3天的屏風山域事故救援任務，幾乎都在同一點，提醒山友登山時務必注意安全。

又見攀屏風山摔倒受傷，6旬山友骨折直升機救下山。圖／空勤提供
又見攀屏風山摔倒受傷，6旬山友骨折直升機救下山。圖／空勤提供
又見攀屏風山摔倒受傷，6旬山友骨折直升機救下山。圖／空勤提供
又見攀屏風山摔倒受傷，6旬山友骨折直升機救下山。圖／空勤提供

山友 空勤總隊 花蓮 黑鷹直升機

延伸閱讀

花蓮義民祭21日起登場 豐富活動結合市集體驗客家文化

影／新莊小貨車闖紅燈撞倒2機車 2騎士骨折送醫

引浪費資源爭議…拒直升機載下山又因感冒求救 成大考古所教授發文曝心聲

19歲男駕車載陣頭繞境…返宮時撞牆 12人輕重傷少年少女全送醫

相關新聞

淡蘭古道周邊驚傳一行22人平溪爬山遭蜂螫 消防趕赴現場中

新北市平溪淡蘭古道走山路線為知名觀光景點，今下午驚傳周邊平溪坑頭區域一行22人爬山、3人遭蜂螫、其中2人意識清醒無大礙，...

冒用老師身分滲透班級群組 家長刷卡1900元後驚覺被騙

屏東某班級學生家長與老師的LINE群組，老師的帳號遭詐騙集團冒用，要家長繳交「學習試卷」費用2000元，並要求家長點選連...

影／貢寮澳仔漁港男撿貝類失蹤 只有尋獲波特船...第3天人仍未見

新北市孔姓男子8日駕波特船從貢寮澳仔漁港出港，潛水撿拾貝類失蹤，家人趕緊報警找人。消防人員今天搜尋第三天，有找到一艘波特...

影／超衰！高雄79歲翁追撞兩車受傷 3小時後出院再撞車、民宅

79歲梁姓老翁今凌晨駕自小貨車行經高市大寮區一處路口，追撞前方兩輛停紅燈轎車，梁因身體不適被送醫，3小時後出院，因無家人...

又見攀屏風山摔倒受傷 6旬山友骨折直升機救下山

一支8人隊伍到太魯閣國家公園攀登屏風山，其中一名陳姓山友走步道不慎跌倒，左小腿骨折，空勤總隊花蓮駐地今天獲報，派出黑鷹直...

台中大雅82歲老翁疑落水 2公里外大排水溝找到遺體浮出

台中市82歲江姓老翁昨天失聯，家人急報案，今天在離家約二公里處大排水溝旁找到他的衣物，消防隊員沿溝搜尋，最後在溝內找到遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。