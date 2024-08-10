又見攀屏風山摔倒受傷 6旬山友骨折直升機救下山

一支8人隊伍到太魯閣國家公園攀登屏風山，其中一名陳姓山友走步道不慎跌倒，左小腿骨折，空勤總隊花蓮駐地今天獲報，派出黑鷹直升機將傷患吊掛上機救出；由於3天前也有一名女山友登屏風山，在相距不遠處摔傷肩膀脫臼，同樣由直升機救出，空勤人員提醒登山時務必注意安全。

空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，今天上午接獲空勤總隊勤務指揮中心通知，有民眾報案指64歲陳姓山友在屏風山步道2.8至2.9公里處，距離避難山屋約400公尺處跌倒，造成左小腿骨折，意識還清醒但相當疼痛，無法行走。

空勤花蓮駐地立即派遣黑鷹直升機執行任務，上午11時16分將陳姓傷患吊掛上機，飛往花蓮德興棒球場附近空地降落，由消防局救護車轉送醫院治療。

屏風山位於花蓮縣秀林鄉，為太魯閣國家公園境內，攀登難度高，被山友排名是中橫四辣的大辣，也是熱門登山步道。本月7日，才有一名林姓女山友下山途中不小心跌倒，造成右肩脫臼，還因過度疼痛多次暈眩，也是由空勤黑鷹直升機吊掛救出。