冒用老師身分滲透班級群組 家長刷卡1900元後驚覺被騙

屏東某班級學生家長與老師的LINE群組，老師的帳號遭詐騙集團冒用，要家長繳交「學習試卷」費用2000元，並要求家長點選連結購買點數，有家長用信用卡刷了1900元後驚覺被騙，立即打電話聯繫信用卡公司止付，並向東港警分局興龍派出所報案。

警方調查後發現，詐騙集團冒用班導及家長照片，成功混進班級家長的LINE群組裡，假冒班導發言，表示為了提升孩子學習，要求家長點連結花錢買升學複習試卷，並有2名詐騙集團自導自演的假家長，回應說已付款。

後有家長信以為真，刷卡買點數受騙，班導發現後，立即在群組回應「這是詐騙集團」，並將假班導和假家長剔除。受害家長也連忙止付信用卡，所幸還來得及。

東港警分局提醒，加入LINE群組有2種方式，一是透過邀請加入群組，二是設立連結就能自行加入。在設立LINE群組時，記得要把群組設定裡「網址及行動條碼邀請」關閉，避免詐騙集團滲透漏洞。