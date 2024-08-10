影／9旬失智翁跟婦回家 警問她答不知...後於她家尋獲原來她也失智
新北市土城警方日前父親節當天協尋1名90歲迷途失智老翁，員警調電眼冒雨逐戶訪查，於獲報4小時順利尋獲，原來是吳姓失智婦帶莊姓失智翁回家聊天，家屬頻頻向員警致謝，還好只是虛驚一場。
前天8月8日父親節當天上午11時許，一名神色緊張女子到新北市土城派出所報案，表示父親莊姓男子（90歲）有失智情事，當天早上8時自己出門散步，通常上午10時左右會回家，卻遲遲等不到父親回來，前往父親常出沒的公園等地點尋找未果。員警賴奕廷及王學逸立刻調閱監視器，發現莊男被一名婦人攙扶走進土城區員林街61巷後，便再無看到莊男蹤影，賴員為掌握失蹤人口尋獲黃金時間，仍冒著大雨騎乘機車於小巷內穿梭找尋。
找尋期間賴員巧遇疑似攙扶老翁的吳姓婦人（70歲）便立即上前詢問，但吳婦表示不認識莊男也沒有看到，賴員秉持鍥而不捨的精神，再次前往並探詢吳婦所居住大樓，並隨同前往該大樓打算逐戶訪查時，最後於當天下午3時在吳婦家中尋獲莊姓老翁。
外出上班的吳婦女兒透過家中監視視遠端監看發現家中怎會有員警現身，急忙連繫協助顧的照服員前了解，經員警仔細詢問才意外得知，原來吳婦也是失智老人，與莊在公園結識的好友，平時莊也會前往吳婦家中做客，且莊翁家人也知情，惟因吳婦也患有失智症，導致員警先前遇到詢問時也無法正常回應。
土城警分局長陳建龍呼籲，家中長者如有失智情形，應多加留意其動向，避免讓其單獨出門，亦可為家人申請及配戴防走失愛心手環，如不慎發生迷途情事，可讓熱心民眾或員警迅速通知家屬。
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