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影／不服攔查 男駕駛開車撞傷莊敬所長

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局莊敬派出所所長林海平等人昨晚10時38分許在小東路與莊敬路口，發現一輛黑色轎車違規停等機車格位上前攔查，男駕駛假意配合搖下車窗，稱自己沒有違規，但未繫安全帶，乘隙開車衝撞所長後逃逸，導致林右手肘受傷，警方強調，將依車牌及監視器畫面全力查緝到案。

市警一分局副分局長李沐宸說，莊敬派出所所長昨晚執行路檢攔查勤務時，遭嫌疑人開車衝撞，導致所長右手肘受傷，對於犯罪嫌疑人不法行為，分局將根據車牌及監視器畫面全力查緝到案。

李沐宸表示，該名駕駛已涉公共危險及妨害公務、傷害等罪嫌，將依法送辦外，另不服攔查取締部分，將依違反道路交通管理除罰條例第60條可開罰1萬到3萬罰鍰，並吊照6個月。

台南市警局局長林國清接獲訊息，親自前往莊敬派出所慰問所長，感謝員警認真執勤外，提醒員警執勤時務必注意自身安全。

昨晚有轎車駕駛不服攔查取締，假意配合搖下車窗後，乘隙開車衝撞所長後逃逸，導致莊敬派出所所長林海平右手肘受傷。圖／讀者提供
昨晚有轎車駕駛不服攔查取締，假意配合搖下車窗後，乘隙開車衝撞所長後逃逸，導致莊敬派出所所長林海平右手肘受傷。圖／讀者提供
台南市警局局長林國清（右）親赴莊敬派出所慰問所長林海平，感謝員警認真執勤外，提醒員警執勤時務必注意自身安全。圖／讀者提供
台南市警局局長林國清（右）親赴莊敬派出所慰問所長林海平，感謝員警認真執勤外，提醒員警執勤時務必注意自身安全。圖／讀者提供

台南 監視器

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