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2張照片險些騙走老婦708萬積蓄 中警1句話點醒她

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市龍井區70多歲老婦人日前神情慌張到郵局，準備解除708萬元的定存保單並提領現金，經行員報警，老婦人說，她1個月前接獲自稱檢警來電，以為自己涉及國安法洗錢案，還從LINE傳送2張查緝照片讓她信以為真，她被迫加賴、每日監管行蹤，身心備受折磨。警方告知她這就是假檢警詐騙手法，婦人清醒後也喃喃念到「原來警方辦案，不會要民眾交付金錢！」也保住積蓄。

這名老婦人到龍津郵局要解除高額保單定存，經行員關懷詢問發現她接獲自稱警察局沈科長來電，疑似遇到假檢警詐騙，立即報警。

烏日警分局龍津派出所員警陳建州、郭裴軒日前獲報後，立即到場安撫老婦緊張心情後，老婦人表示，她在一個月前接獲自稱警察局沈科長來電告知，她涉及國家安全法及洗錢案件，要求偵查不公開勿告知親友，還從LINE傳送2張查緝照片讓她信以為真。

老婦人表示，對方還以交叉調閱款項金流是否正當為由，要求她配合提供個人資料、名下銀行帳戶及財產金額核對，還要求她加入檢察官好友，並每天定時都要回報行蹤。她也曾詢問是否遇到詐騙集團？檢察官還稱「不會冤枉好人」，她還拜託對方不要讓她受不明之冤，每天提心吊膽。

員警查看吳婦手機對話後，向吳婦解釋檢警辦案不會指示民眾進行交付金錢，吳婦也瞬間清醒，不再堅持要解定存。

烏日警分局提醒民眾，常見假冒公務機關詐騙手法關鍵字為「遭冒用身分」、「偵查不公開」、「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」及「監管帳戶」等，聽到前述這些關鍵字，就是詐騙！民眾接到相關語音詐騙電話，應立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

台中龍井一名老婦人（右）日前遇詐騙，到郵局準備解除708萬元定存提領現金，經行員、警方阻詐，保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
台中龍井一名老婦人（右）日前遇詐騙，到郵局準備解除708萬元定存提領現金，經行員、警方阻詐，保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
台中龍井老婦人日前接獲自稱檢警詐騙電話，還在LINE傳送2張查緝照片讓她信以為真。記者趙容萱／翻攝
台中龍井老婦人日前接獲自稱檢警詐騙電話，還在LINE傳送2張查緝照片讓她信以為真。記者趙容萱／翻攝

LINE 老婦 詐騙集團

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