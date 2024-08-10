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南警執勤被電線絆倒後腦撞地重傷 黃偉哲醫院探視加油集氣

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市麻豆警分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，在8日父親節凌晨因處理車禍案件時，不慎意外受傷，其中，何姓員警因後腦撞擊地面有腦出血，情況一度危急，轉往奇美醫院救治，目前仍在加護病房觀察，台南市長黃偉哲今也前往醫院探視，並給予家屬鼓勵支持，承諾未來也將強化警方執勤安全。

一輛自小客車8日凌晨行駛在台1線南下六甲路段時，因車輛失控自撞，導致交通號誌故障及電線掉落，六甲分駐所何姓與蘇姓警員獲報前往處理，孰料，路過的大貨車卻意外勾起掉落的電纜線，打中絆倒何姓及蘇姓警員，其中，蘇員傷勢較輕已出院，何員則仍需住院觀察。

黃偉哲說，對於員警在執勤時意外受傷，非常難過，希望到醫院為受傷的員警加油打氣，並給予家屬支持鼓勵，希望何員能早日康復；市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全，加強相關配套措施機制，盼望不再有意外或憾事發生。

據悉，27歲何姓員警分發到麻豆警分局六甲分駐所約10個月，且剛結婚不久，小孩出生僅2個月，工作相當認真盡責，如今在執勤中突遭遇橫禍，許多員警也紛紛替他加油集氣，盼何員早日康復。

奇美醫院說明，何員因後腦出血傷勢嚴重，但經過醫療團隊全力搶救下，目前生命跡象已逐漸穩定，對家屬呼喚聲也有反應，算是朝著好的方向發展，但離意識清楚仍需要點時間，院方也會全力救治何員。

台南市麻豆警分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，在8日父親節凌晨因處理車禍案件時，不慎意外受傷，其中，何姓員警因後腦撞擊地面有腦出血，情況一度危急，轉往奇美醫院救治，目前仍在加護病房觀察，台南市長黃偉哲今也前往醫院探視。圖／台南市政府提供
台南市麻豆警分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，在8日父親節凌晨因處理車禍案件時，不慎意外受傷，其中，何姓員警因後腦撞擊地面有腦出血，情況一度危急，轉往奇美醫院救治，目前仍在加護病房觀察，台南市長黃偉哲今也前往醫院探視。圖／台南市政府提供

奇美醫院 黃偉哲

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