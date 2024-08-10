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影／貢寮澳仔漁港男撿貝類失蹤 只有尋獲波特船...第3天人仍未見

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市孔姓男子8日駕波特船從貢寮澳仔漁港出港，潛水撿拾貝類失蹤，家人趕緊報警找人。消防人員今天搜尋第三天，有找到一艘波特船，但仍不見人影。今天上午持續在海面、水下搜尋，並出動空拍機協助，目前尚未發現孔男下落。

新北市消防局8日晚間6時38分，接獲孔男（53歲）家人報案，他上午7時就到澳仔漁港，划自己的小船撿貝類，但都還沒有回家。

消防人員到達現場搜尋，在現場發現一艘波特船有定錨，可能是失蹤者所有，但不見人影。搜救人員以波特船為基準點由雙溪、貢寮各一船艇搜尋，但到晚間都沒有找到人。

昨天上午搜救人員案發地點，分頭水面搜尋及水下潛搜，並以空拍搜尋。今天上午再持續找人。

今天出動金山中隊、瑞芳、橫科、貢寮、雙溪、平溪、瑞亭、金山、社后、秀峰分隊，共12車30人，包括警消20人、義消10人。

新北市政府消防局第六大隊表示，近期海域、岸際水文潮汐變化大，民眾從事水域活動時，應謹慎小心並結伴同行，特別注意自身安全。

新北市孔姓男子8日駕波特船從貢寮澳仔漁港出港，撿拾貝類失蹤，搜救人員持續救援。記者游明煌／翻攝
新北市孔姓男子8日駕波特船從貢寮澳仔漁港出港，撿拾貝類失蹤，搜救人員持續救援。記者游明煌／翻攝
新北市孔姓男子8日駕波特船從貢寮澳仔漁港出港，撿拾貝類失蹤，搜救人員持續救援。記者游明煌／翻攝
新北市孔姓男子8日駕波特船從貢寮澳仔漁港出港，撿拾貝類失蹤，搜救人員持續救援。記者游明煌／翻攝
新北市孔姓男子8日駕波特船從貢寮澳仔漁港出港，撿拾貝類失蹤，搜救人員持續救援。記者游明煌／翻攝
新北市孔姓男子8日駕波特船從貢寮澳仔漁港出港，撿拾貝類失蹤，搜救人員持續救援。記者游明煌／翻攝

空拍機 貢寮

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