王陽明、春風現身南投休息站大型車聚 違規亂象警開75張罰單

國道3號南投服務區、國道6號東草屯休息站昨晚大型車聚塞爆，並造成國道紫爆。有車友也在社群分享，藝人王陽明和春風也在現場，並和車友互動，讓現場氣氛熱烈。但車聚造成交通亂象，國道警方派出人車管制，並開出超速、違停等75張罰單，一直到深夜11時後，才恢復交通秩序。

南投服務區昨晚8時大型車聚，現場展示各款超跑、改裝車，吸引車友聚集，因車聚數量太多，車友在社群號召轉往國6東草屯休息站，導致服務區、休息站被車輛塞滿，車流回堵到交流道，也造成國3、國回堵紫爆，想休息的用路人抱怨連連。

國道第七警察大隊今天表示，接獲南投服務區車輛過多後，派遣巡邏車配合高公局工務段實施交通疏導，並於CMS看板顯示服務區車多壅塞，21時30時再次接獲通報，因人潮及車潮更改至東草屯休息站，車位不敷使用，許多車輛違停在車道，21時45分又在東草屯休息站管制東、西向入口，並現場取締違規車輛，23時10分休息站恢復正常。

國道服務區、休息站，提供用路人暫停休息，並非車聚舉辦場所。第七警察大隊出動快官、名間分隊及刑事組，實施交通疏導及監控，並告誡車聚召集人不能有違規行為。員警也現場取締超速43件、未繫安全帶14件、偽造車牌1件、無照駕駛3件、車牌汙損1件及違規停車13件，整頓交通秩序。