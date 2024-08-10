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高雄老翁遇網路愛情騙子 險賠了夫人又折兵

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

七旬老翁在網路社群，加1名自稱新加坡籍的林姓女網友為好友，經1個多月聊天，林女突稱她需匯轉資金，希望老翁幫她轉匯新加坡幣5萬元，折合約新台幣120萬元，令老翁險些丟了存款又成為詐騙集團人頭戶。

據警方了解，施姓老翁在1個多月前，透過網路社群，加自稱新加坡人的林姓女網友為好友，女網友幾乎天天對施姓老翁噓寒問暖，令老翁以為遇到跨國戀情。

直到8月7日，這名女網友便以工作上有資金需求，要老翁提供幫忙轉匯新加坡幣5萬元到台灣的指定帳戶，要老翁先拍存摺封面照片給她後，去郵局寄出提款卡並提供密碼。老翁在對方甜言蜜語的攻勢下，同意幫轉匯120萬元。

8月7日下午3時許，老翁到郵局，郵務人員發覺有異，通知高雄市警小港分局高松派出所，稱有老翁可能受騙，警方立即趕去郵局，才問施姓老翁匯款緣由，趕緊勸阻老翁匯款。

員警告訴老翁，他遇上網路愛情騙子，他匯款後又寄出提款卡和密碼，不僅存款會被詐騙集團吃掉，詐騙集團還會利用他的郵局帳號當人頭戶，到時候又可能惹官司，老翁才恍然大悟，打消匯款念頭，保住120萬元存款。

施姓老翁到郵局要匯款120萬元，警方到場了解緣由，點醒他是遇網路愛情騙子。記者林保光／翻攝
施姓老翁到郵局要匯款120萬元，警方到場了解緣由，點醒他是遇網路愛情騙子。記者林保光／翻攝

詐騙集團 高雄市

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