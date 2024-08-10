台南父女爭吵後負氣走入鹽水溪 女兒清醒後上岸 父親失蹤搜救中
台南市警三分局及消防局昨晚據報，李姓男子酒後與大女兒爭吵，揚言同歸於盡，未料，2人負氣走入鹽水溪中，大女兒頓時清醒後回頭，並在二女兒協助下回到岸上，但父親仍不顧阻止走入溪中，女兒報警搜救後並無所獲，消防局搜救人員今上午再次下水搜救，迄今尚未尋獲。
警方調查，男子落水後，迄今尚未所獲，女兒則有嗆水情形，已送醫救治。目前男子失聯，正由搜救人員搜救當中。但詳細事發原因，警方表示，仍待調查釐清。
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