台中女心情差半夜獅吼功 猛飆三字經、赤腳衝大馬路超脫序

台中李姓女子疑心情不佳，9日凌晨在中清路上大聲咆哮，又對著空氣狂飆三字經、五字經，赤腳走向大馬路上揚言「撞我啊！」並朝一旁檳榔攤亂砸物品，脫序行為被民眾錄影PO網，警方獲報到場時李女已經恢復平靜，但仍依違反道路交通管理處罰條例予以舉發，告誡她回家休息。

有民眾目擊，李女8月9日凌晨2點多在中清路上大吼大叫，她不斷飆罵三字經、五字經，整個人坐在車道中間，一度揚言「不然你撞我啊」，還赤腳在大街上走來走去，又朝著檳榔攤大吼、咆哮，亂砸店家騎樓物品，但因李女疑似太醉語焉不詳，行為相當失控。

台中第二分局立人派出所獲報後，警員到場時李女已經冷靜，且停止脫序行為，警方初步了解李女疑似因心情不好，當晚在檳榔攤獨自喝酒後，情緒一時激動才突然開始咆哮，並展開一連續大吼大叫、衝上大馬路的失控行為。

警方說，因到場時李女已平靜，尚未達管束必要，但仍依道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通規定，予以舉發，也告誡李女回家休息，勿再擾人。

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