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桃園男邊吸笑氣邊撇車 被攔嗆警「罰5000而已」 未料偽牌露餡凸槌了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

鄒姓男子昨深夜外出，由於邊吸笑氣邊開車，一路太嗨竟在馬路上行又「撇車」，正巧桃園市桃園警分局青溪派出所巡邏員警發現，攔停盤查驚見右前乘客座擺放1支鋼瓶及散落的氣球，鄒男下車嗆警「吸笑氣又怎樣，罰5000而已」，警清查發現鄒男竟還懸掛假車牌，警詢後依偽造特種公文書罪嫌送辦，吸食笑氣部分則移請市府環保局裁處。

桃園分局表示，清溪派出所巡佐邱正宗及警員高竟程昨晚11點30分駕車巡邏時，行經桃園區春日路時，發現前方有輛汽車一路蛇行，用路人見狀紛紛閃避，險象環生，於是急起直追在中山東路口將車輛攔停盤查。

員警發現車內乘客座放了一支笑氣鋼瓶，34歲駕駛鄒姓男子下車後，若無其事地表示「吸笑氣又怎樣，大不了罰錢而已」，將人車帶回警所調查時，發現鄒男的車竟懸掛壓克力製的假車牌，原來是鄒男之前因交通違規記點車牌被吊扣，於是上網購置假車牌懸掛，來規避警方取締，全案依法移請偵辦。

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34歲鄒姓男子駕車外出時，在車上邊吸笑氣邊一路蛇行地撇車，警攔查時，他竟嗆警「吸笑氣又怎樣，罰5000而已」。記者陳恩惠／翻攝
34歲鄒姓男子駕車外出時，在車上邊吸笑氣邊一路蛇行地撇車，警攔查時，他竟嗆警「吸笑氣又怎樣，罰5000而已」。記者陳恩惠／翻攝
34歲鄒姓男子駕車外出時，在車上邊吸笑氣邊一路蛇行地撇車，警攔查發現車內有支笑氣鋼瓶，還因違規記點太多被扣車牌，以致上網買假車牌懸掛，警詢後依偽造特種文書罪送辦，吸食笑氣部分移請市府環保局裁處。記者陳恩惠／翻攝
34歲鄒姓男子駕車外出時，在車上邊吸笑氣邊一路蛇行地撇車，警攔查發現車內有支笑氣鋼瓶，還因違規記點太多被扣車牌，以致上網買假車牌懸掛，警詢後依偽造特種文書罪送辦，吸食笑氣部分移請市府環保局裁處。記者陳恩惠／翻攝
34歲鄒姓男子駕車外出時，在車上邊吸笑氣邊一路蛇行地撇車，警攔查發現車內有支笑氣鋼瓶，還因違規記點太多被扣車牌，以致上網買假車牌懸掛，警詢後依偽造特種文書罪送辦，吸食笑氣部分移請市府環保局裁處。記者陳恩惠／翻攝
34歲鄒姓男子駕車外出時，在車上邊吸笑氣邊一路蛇行地撇車，警攔查發現車內有支笑氣鋼瓶，還因違規記點太多被扣車牌，以致上網買假車牌懸掛，警詢後依偽造特種文書罪送辦，吸食笑氣部分移請市府環保局裁處。記者陳恩惠／翻攝

桃園 環保局

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