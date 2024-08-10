新北119無效電話年破13萬通 近3年僅開罰20件

119是救命專線，雙北進線量驚人，北市每年約40萬通，新北去年高達58萬通，其中卻有高比例嬉鬧、撥號錯誤的「無效電話」，新北2022年有12萬2千餘通無效電話，2023年更達13萬2千通。新北市審計處指出，新北近3年開罰案僅20件，總裁罰金額只有5萬，難達嚇阻之效。新北市消防局表示，119整體受理通話量有增加趨勢，多數是撥錯，除積極依規定裁罰無故撥打案件，並透過多元管道宣導，加強公眾教育。

北市無效報案來電約為25萬通，比例明顯更高，但北市消防局強調，這項統計還包含民眾查詢服務，以及撥號錯誤等為大宗，目前並無開罰案例。

新北市人口稠密且環境複雜，各種災害情況多，堪稱是台灣縮影，新北消防局統計，2022年、2023年119專線進線量分別是56萬7千通、58萬1千通，平均每月報案電話多達4到5萬通。

雖以「消防法」規定，無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護，可罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰，但新北市的無效電話通數居高不下，新北市審計處指，2022年、2023年分別是12萬餘通及13萬餘通，有增加趨勢。

新北市消防局就曾接獲民眾因情緒不穩，來電分享「時事」占線，也有小朋友因為好奇撥打電話，但最多比例是「撥錯」，執勤人員只能委婉告知119為緊急報案專線，如果不需要救護或消防車協助請掛斷，把消防資源留給有緊急需求市民朋友。

審計報告認為，居高不下的無效電話，嚴重影響實際具緊急救護需求民眾通報時效，消防局雖已就無故撥打 119專線者依消防法相關規定開罰，但2020年到2022年總共只開罰20件，裁罰金額僅5萬元，沒有嚇阻效果。

新北市消防局強調，對無故撥打119的案件，4年來市府都積極開罰，2020到2023年共計開罰24件，裁罰金額5萬餘元，案件增加也可能是119整體受理通話量有增加情形。

消防局表示，為避免排擠專線受理案件量能，除針對無故撥打119專線者，依消防法相關規定裁罰，也結合市府區政、里長與各項會議，另外也透過社群媒體等形式，並與消防大使合作製作學生專刊，宣導市民勿浪費119資源，加強公眾教育。

台北市消防局統計，去年進線量約40萬通，無效報案來電約為25萬通，較2022年增加4萬餘通，不過統計包含民眾查詢服務，以及撥號錯誤等為大宗，並無開罰案例。