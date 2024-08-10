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影／台中賓士男酒醉撞3車輾路人 棄車躲回夜店...原來是員工

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中潘姓男子在南屯區某夜間擔任外場人員，今清晨5點多下班時，他明知自己喝了不少酒仍僥倖開1輛黑色賓士要回家，才一起步不到200公尺就失控撞上路邊3輛車，還輾到1名路人的腳。潘肇事竟棄車狂奔逃回夜店躲藏，所幸多名晨運民眾目擊指認，潘這才出面落網，被依酒駕、肇逃罪嫌送辦。

台中第四分局大墩派出所警員賴子揚今執勤時，清晨5點多聽見撞擊、車輛警報巨響，在惠文路、相學路口發現1輛黑色賓士車撞擊路邊3輛轎車，還有1名男子徒步時遭波及被輾傷腳，駕駛座內卻空無一人。

當時有不少晨運民眾經過，目擊黑色賓士肇事後，車主隨即下車往附近的夜店逃逸，警方也跟著到場尋人，還一路追到夜店後方的閒置空間內，但找了近15分鐘都不見人影，後來再向店家確認釐清，發現肇事駕駛就是店家的潘姓員工（33歲）。

潘男因撞擊時頭部受傷，自知躲藏遲早會被發現，最後就從夜店大門走出向警方坦承肇事，送醫後也測得呼氣酒測值高達每公升0.72毫克。

警方查，潘男上班期間有喝了不少酒，清晨5點多要回家時仍駕駛賓士車，結果一上路不到200公尺就撞上路邊車輛，遭波及的路人也說，當時聽見一聲巨響，直覺要往一旁人行道跳，但還是被輾到腳，所幸傷勢不嚴重。

警方初步詢問後，依公共危險、肇事逃逸等罪嫌將潘男移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

潘男自夜店下班後明知有喝酒仍駕駛黑色賓士要回家，才開不到200公尺就撞上路邊3輛車、輾到1名路人。記者曾健祐／翻攝
潘男自夜店下班後明知有喝酒仍駕駛黑色賓士要回家，才開不到200公尺就撞上路邊3輛車、輾到1名路人。記者曾健祐／翻攝
潘男自夜店下班後明知有喝酒仍駕駛黑色賓士要回家，才開不到200公尺就撞上路邊3輛車、輾到1名路人。記者曾健祐／翻攝
潘男自夜店下班後明知有喝酒仍駕駛黑色賓士要回家，才開不到200公尺就撞上路邊3輛車、輾到1名路人。記者曾健祐／翻攝

夜店 賓士

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