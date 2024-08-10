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87歲婦人回家鄉要探視85歲弟弟卻迷路 中警陪找姊弟重逢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名87歲老婦回后里家鄉要探視85歲弟弟，她到后里時忘記弟弟家在哪裡，路人借她手機打電話，發現她也記錯弟弟手機號碼。員警到場和老婦話家常，緩和她心情後，問出她弟弟資料，帶她找到弟弟時，姊弟喜重逢，她弟弟剛開始一臉疑惑，為何警察陪他姊姊上門。

台中市警局大甲分局后里分駐所警員宋智郁日前執勤時接獲民眾報案，在后里區中山路與信德路口有一名老婦迷路，請警方到場協助。

報案者說，這名阿嬤表示要回后里找弟弟，但是突然忘記弟弟的家要怎麼走，借手機給她打給弟弟，電話另一頭表示不認識，此時阿嬤顯得氣餒，因緊張而臉色蒼白，說話起話來也變得結巴。

員警到場後發現老婦未帶手機、證件或識別手環等信物，員警只好先試著與她閒話家常，讓她恢復平靜，約5分鐘後她恢復精神，才說她今年87歲、是后里人，長大後嫁到台中市北屯區，有空的時候還是會回老家探望親友，但是近年來因為父母及兄弟姊妹都相繼過世，所以就比較少回后里。

前一陣子颱風來襲，她想起后里的娘家還有一位小她2歲的弟弟，她等颱風過境，趕回娘家要探望她僅存的弟弟，帶著水果及簡單的行囊搭公車到后里，因過站來不及下車才會迷路。

員警問出婦人弟弟的名字和出生日期等資料，查出她弟弟住處，員警陪她回到娘家，弟弟見到姊姊突然來訪滿臉驚喜，看到員警護送一臉疑惑，她告訴弟弟過程，姊弟哈哈大笑。

大甲分局長謝建國呼籲，家中長輩若年事已高，記憶力大不從前有減退現象，應多留意其行蹤，避免單獨外出，並應隨身佩帶愛心手環或放置家屬聯繫方式的紙條在其口袋，以防如走或失能時可讓警方迅速與家屬聯繫。

台中市警局大甲分局后里分駐所員警協助迷路阿嬤，找到她的85歲弟弟。圖／警方提供
台中市警局大甲分局后里分駐所員警協助迷路阿嬤，找到她的85歲弟弟。圖／警方提供

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