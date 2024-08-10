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新北渣男欠錢債3萬留前妻 討債4人組圍毆她侄子

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨晚發生討債不成圍毆傷害事件，警方逮捕4人，結果竟因為有1名湯姓男子在外借錢，卻將前妻髮廊的地址留給對方，後來債務協商破局，害前妻的侄子遭圍毆成傷。

新莊警分局光華派出所昨晚9時許接獲報案，趕往四維路市場處理打架糾紛，逮捕41歲黃姓、44歲徐姓、50歲魏姓、37歲李姓男子。經查，竟然是因為1名湯姓男子在外借款3萬元，把黃姓前妻經營的髮廊當成聯絡處。

黃女日前接到討債電話，她說與前夫離婚之後就不再聯絡，但是她不想惹事，也不想通知前夫，所以答應對方面議，雙方約定昨晚到店裡協商債務，結果談判破局，來討債的4人與黃女的湯姓侄子發生肢體衝突。

19歲湯男被對方4人圍毆，從店內打到街上，警方隨後趕抵。湯男被打到臉部、腿部擦挫傷，眼鏡、手機也摔壞。警詢後將把4名嫌犯依妨害秩序、傷害、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市新莊區昨晚有4名嫌犯討債不成，圍毆1名19歲男子成傷，警詢後依妨害秩序、傷害、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨晚有4名嫌犯討債不成，圍毆1名19歲男子成傷，警詢後依妨害秩序、傷害、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊昨晚發生討債不成圍毆傷害事件，警方逮捕4人，結果竟因為有1名湯姓男子在外借錢，卻將前妻髮廊的地址留給對方，後來債務協商破局，害前妻的侄子遭圍毆成傷。圖／翻攝社會事新聞影音
新北市新莊昨晚發生討債不成圍毆傷害事件，警方逮捕4人，結果竟因為有1名湯姓男子在外借錢，卻將前妻髮廊的地址留給對方，後來債務協商破局，害前妻的侄子遭圍毆成傷。圖／翻攝社會事新聞影音

前妻 討債

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