新北渣男欠錢債3萬留前妻 討債4人組圍毆她侄子

新北市新莊區昨晚發生討債不成圍毆傷害事件，警方逮捕4人，結果竟因為有1名湯姓男子在外借錢，卻將前妻髮廊的地址留給對方，後來債務協商破局，害前妻的侄子遭圍毆成傷。

新莊警分局光華派出所昨晚9時許接獲報案，趕往四維路市場處理打架糾紛，逮捕41歲黃姓、44歲徐姓、50歲魏姓、37歲李姓男子。經查，竟然是因為1名湯姓男子在外借款3萬元，把黃姓前妻經營的髮廊當成聯絡處。

黃女日前接到討債電話，她說與前夫離婚之後就不再聯絡，但是她不想惹事，也不想通知前夫，所以答應對方面議，雙方約定昨晚到店裡協商債務，結果談判破局，來討債的4人與黃女的湯姓侄子發生肢體衝突。