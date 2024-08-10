超跑大型車聚塞爆南投、東草屯休息站 國道3號、6號紫爆

國道3號南投服務區昨晚大型車聚，塞爆服務區還導致交流道大塞車，車友號召轉往剛啟用的國6東草屯休息站，同樣被擠爆。國道第七警察大隊出動人車管制車輛並取締違停，交通才逐漸恢復順暢。

「南投服務區星期五車聚，有怪獸。」有車友這幾天在網路號召，國道3號南投服務區將有大型車聚，還有各種超跑、改裝車，引起熱議。昨晚8時，南投服務區就停滿車輛，導致想要進入服務區的車輛大排長龍，回堵到交流道。

駕駛人抱怨指，「一堆車聚占據真正需要進入服務區休息的駕駛，要車聚應找其他地方，且還亂停車，影響其他用路人權益」。

有車友也在臉書PO文「南投爆了！請去新的車聚地點！」並貼出國6東草屯休息站訊息，後續參加車聚的車輛轉往國道6號，東草屯休息站上月才啟用，停車位不到百格，數百輛車湧入，很快就被塞爆，甚至就停在車道中，車流回堵到國道6號。

有車友分享車聚情況，休息區中停車位全部爆滿，還有法拉利、保時捷、麥拉倫等超跑，車友將服務區當成大型派對，任意在車道走動。周五車聚導致國3南投服務區路段和國6東草屯休息站路段「紫爆」，許多用路人貼文表達不滿。

國道第七警察大隊通知高公局派工程車封閉東草屯休息站入口，南投服務區也有員警取締違規車輛，直到晚間10點後，交通才逐漸恢復順暢。